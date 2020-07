Jurečka (KDU-ČSL): Navrhované znění není to větší podporou bydlení

reklama

Vážený pane předsedo, paní ministryně, členové vlády, milé kolegyně, kolegové,

musím říci, že když poslouchám k tomuto návrhu komentáře paní ministryně i pana premiéra, tak ten komentář vždycky jako zní hlavním sdělením: zvětšujeme podporu bydlení. Na první pohled se to tak může zdát, ale já už jsem tady opakovaně upozorňoval i v předchozím projednávání, že tomu tak pro velkou část lidí v České republice nebude. Nebude to větší podpora, větší dostupnost bydlení, zlevnění nákladů na pořízení bydlení pro velkou část lidí, lidí, kteří jsou středně, nízkopříjmoví - (Řečník se odmlčel kvůli velkému hluku v sále.) - lidí, kteří jsou středně a nízkopříjmoví, kteří dost často - jsou zodpovědní - nestaví na zelené louce, koupí si starší nemovitost, tu opravují a na financování té nemovitosti i té opravy si berou hypotéku, kterou dost často si berou ještě na poměrně dlouhou dobu. Tak tito lidé budou, pokud to schválíme v tom původním znění, které tady bylo předloženo, tak tito lidé budou postiženi, těmto lidem se bydlení prodraží. Já jsem tady uváděl příklad minule, neslyšel jsem potom na něj konkrétní reakci od paní ministryně, když někdo si vezme opravdu hypotéku, kdy třeba cena nemovitosti při koupi tvoří ani ne polovinu té vyšší hypotéky a ta druhá část je určena právě na tu rekonstrukci, na opravu toho staršího domu dost často na vesnici, tak tento člověk tímto návrhem, a jeho rodina bude postižena. Prostě ten člověk přijde o větší část peněz, než je to, co mu přinese zrušení daně z převodu nemovitosti. Když si spočítáte u hypotéky u lidí, kteří si ji berou třeba na 25, 30 let, protože nejsou tak sociálně silní, aby si mohli dovolit kupovat nemovitosti za hotové nebo za krátkou dobu, tak tyto lidi bohužel potrestáme. A velmi se přimlouvám za to - těch pozměňujících návrhů je tam vícero, není to jenom ten můj - ale prosím pěkně, jestliže mluvíme o tom, že chceme větší podporu bydlení, tak zrušme tu nesmyslnou daň z převodu nemovitosti, to je naprosto na místě, za to děkuji, ale prosím pěkně, zachovejme i tu formu podpory bydlení přes možnost uplatnit si v rámci daňové slevy úroky z hypoték.

Já jsem tam dal ještě pozměňovací návrh, který aspoň tento souběh prodlužuje do roku 2023, což vnímám jako určitý pozitivní nástroj, jako nějakou minimální úpravu, vstřícnost i v této těžké ekonomické a hospodářské době. Ale prosím pěkně, jestli chceme mluvit o větší podpoře bydlení, pak nemůžeme jeden velmi důležitý nástroj zrušit a aplikovat druhý a tvářit se, že to je větší podpora bydlení, protože to prostě není větší podpora bydlení.

Já jsem ještě navrhoval snížení DPH při pořízení bydlení, ať už jsou to domy nebo byty, případně také snížení DPH při koupi nového bytu, protože fyzická osoba, když si kupuje nový byt, tak musí to DPH zaplatit. Já jsem tam dal čtyři pozměňovací návrhy, které opravdu vedou k tomu, že můžeme mluvit o tom, že to bude větší podpora bydlení než doposud, ale pokud to projde v tom původním navrhovaném znění, není to větší podpora bydlení. Bude to větší podpora bydlení pro bohaté lidi. Ano, pro bohaté lidi v České republice tato vláda, pokud to projde v tom původním znění, zajistí větší podporu bydlení. Ale pro drtivou většinu středně a nízkopříjmových lidí to větší podpora nebude.

Díky.

