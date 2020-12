Jurečka (KDU-ČSL): Přijde nám to jako neuvěřitelně nedůstojné handlování

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedající, paní ministryně, páni ministři, kolegyně, kolegové, musím říct, že mi tady teď chybí, aby před tím závěrečným hlasováním vystoupil premiér, protože já jsem ho opakovaně sledoval od počátku, kdy byl premiér, od toho, kdy se napsalo programové prohlášení vlády, kde jasně zazněl závazek této vlády, že chce zvyšovat rozpočet na obranu a rozpočet Ministerstva obrany. Toto deklaroval premiér opakovaně na různých zahraničních fórech, naposledy ještě letos v září říkal, že toto bere jako vážný závazek. A teď tady byl před půl hodinou prohlasován pozměňovací návrh komunistů, který bere těch 10 mld. korun, který celou tuto prioritu, o které premiér, vláda a ministři vlády mluvili, hází vlastně do koše. A to není závazek, který máme plnit my vůči někomu v NATO, to je závazek, který máme plnit my vůči sobě, svým občanům, naší bezpečnosti naší České republiky. A dlouhodobě se ví a kdo jste lidé, kteří sledujete dění v armádě, v tomto rezortu, máte tam třeba své příbuzné, já je tam třeba mám a vidíme, s čím se potýkají, s jakou technikou, s jakou výbavou musí pracovat, mnohdy desítky let starou z minulého století a tady projde takovýto pozměňovací návrh. A kde je hlas sociálních demokratů, kdy tady pan kolega Onderka ještě před třemi dny říkal, že to je pro ČSSD nepřijatelné na něco takového přistoupit. Já mám pocit, že tady se vyměnily role, že tady je vláda v koalici ANO a komunisté a ještě nějakým způsobem kvazi podporovaná sociálními demokraty. Musím říct, že s tímto máme my za KDU-ČSL zásadní problém. Přijde nám to jako neuvěřitelně nedůstojné handlování. Já vím, že tady asi včera v noci zazněla dohoda: převedeme to do Vládní rozpočtové rezervy, a pak to v průběhu roku možná té armádě vrátíme, ale přináší to obrovskou nejistotu v tom, jak ten rezort má plánovat, jakým způsobem efektivně připravovat ty zakázky tak, aby to bylo i úsporné z pohledu daňového poplatníka. A to je ten handl, který si myslím, že tady nepatří a nepatří tady do situace, kdy jsme třicet let od toho, kdy tady komunisté přestali vládnout.

A pak musím říct, že mě mrzí i takové ty návrhy, nebo ten jeden, který byl podpořen, na dofinancování sociálních služeb, protože se ví, že to nestačí. Byl tady návrh kolegy Kaňkovského nebo některých dalších, kteří říkali: dejme tam tu adekvátní částku, která tam opravdu objektivně chybí, ale to neprošlo. Takže se to udělá jako napůl, napůl se najde řešení, aby to pěkně vypadalo, ale řešením to není. Takovýto rozpočet my fakt nemůžeme podpořit. Říkal jsem to na začátku a navíc se vůbec nezakládá na reálných datech i toho, co nás čeká ještě v legislativě do konce tohoto roku. Ale nerozumím tomu, proč tady sociální demokraté před třemi dny říkali, že je to neakceptovatelné, že na to nepřistoupí a teď zase za pár minut pro ten rozpočet zvednou ruce.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sněmovna schválila požadavek KSČM. Vláda skáče, jak komunisti pískají, pění Kalousek Černochová (ODS): Vláda se chytila do své pasti a dala prostor komunistickému diktátu Trikolóra avizovala tři. Byla nějaká dohoda včera. Zmatky ve sněmovně už od rána Až nebude rozpočet, bude to vaše vina! Hádka ČSSD s KSČM

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.