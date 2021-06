Jurečka (KDU-ČSL): Teď jste to jedním hlasováním poslali k šípku. Dva roky práce

reklama

Děkuji moc. Já jen aby veřejnost nebyla úplně matena. To, že tady k tomuto tisku je určitý počet pozměňujících návrhů, to je pravda, ale nevybočuje to nad rámec jiných tisků s podobnou problematikou. Nejsou jich tam desítky těch pozměňujících návrhů, jsou k nim - myslím si, že zemědělský výbor to projednával - jasná stanoviska. Já osobně nevidím důvod, proč se musí opakovat druhé čtení. Pokud to byla politická dohoda současné vládní koalice, ANO, ČSSD a komunistů, tak je dobré a férové říci, že se takto rozhodli, že se rozhodli novelu mysliveckého zákona, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství, je to vládní návrh, že se rozhodli ho neprojednat. Bylo by to férové říct. Protože kdo je trochu příčetný a ví, v jakém datu jsme dnes, kdy jsou volby, jaké jsou termíny, tak se tato novela mysliveckého zákona do konce volebního období této Sněmovny už neprojedná. To, že tam byl i v tom ministerském návrhu posun, který znamenal zlepšení, zlepšení současného stavu, aby se daly lépe vymáhat škody zvěří, lépe plánovat plány lovu, tak to tam bylo. To se tady tímto hlasováním odmítlo, shodilo se to pod stůl. Mě to mrzí, protože tady lidé i na Ministerstvu zemědělství na tom pracovali dva roky a teď jste to tady tímto jedním hlasováním poslali k šípku. Běžte to říct majitelům lesních pozemků, běžte to říct zemědělcům, že ten posun, který by znamenal to, že když se způsobí škody, je možné ovlivnit prokazatelně plán lovu na příští rok, státní úředník tak musí konat podle zákona nebo mohl by konat... To jste dneska zabili. Dneska jste to opravdu vrátili zpátky a ten progres, který potřebujeme všichni, protože v některých lokalitách stavy zvěře nejsou adekvátní, tak tuto možnost jste dneska odmítli. Jestli mě přesvědčíte, že jste schopni v červenci stihnout druhé a třetí čtení... Nepřesvědčíte. Takže mě to mrzí, že tady ten krok byl udělán. Rozhodli jste se tak, ale pak to choďte vysvětlovat majitelům lesních pozemků, lesnické, ale i zemědělské veřejnosti. Díky. (Potlesk zprava.)

