Jurečka (KDU-ČSL): Ve výjimečných situacích je dobré hledat opravdu výjimečná řešení

reklama

Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Hodně tady toho bylo řečeno. I za náš poslanecký klub KDU-ČSL kolega a lékař Vít Kaňkovský popsal hodně konkrétních momentů, které by nás měly vést k zamyšlení nad tím, jak jsme to zvládali za poslední tři měsíce a jak se z toho poučit pro případné budoucí podobné situace.

Já mám k tomu ještě několik momentů. Já chápu, že z hlediska fungování a rozhodování vlády to bylo extrémně náročné období. Souhlasím s tím, co tady říkal pan ministr Zaorálek. Souhlasím také s tím, že zaplať pánbůh patříme k těm zemím, které na tom dopadly velmi dobře. Nejsme ti nejlepší, jak někdy zaznívá, ale jsme, řekněme v té třetině těch, kteří to zvládli dobře. Vidíme dneska i třeba ty debaty ve Švédsku, kdy se vedou debaty, jestli švédská opatření neměla být restriktivnější, přísnější, více ochranářská atd. A přesto jsou tady některé momenty, kdy bych byl rád, abychom dostali my, jako Poslanecká sněmovna velmi rychlé, a také i veřejnost a odborná veřejnost, vyhodnocení celého toho postupu vlády. To znamená, aby ty momenty, které tady byly předmětem kritiky, ať už to byla otázka zásobování, napřed lékařů a lidí v první linii ochrannými pomůckami, pak to byly sociální služby a lidé, kteří tam pracují. Ať už to byly potom i postupy, které se potom ladily na poslední chvíli atd., aby bylo jasné, že dochází k aktualizaci a nastavení správných postupů a procesů. A aby také někdo za vás řekl kdy tyto věci budou zaktualizovány, kdy budou a jak by se v budoucnu postupovalo.

Mně tady prostě přijde, že tady ta debata je pořád hodně obecná. Zmiňují se některé věci, které samozřejmě nedopadly úplně dobře, ale chybí mně, aby někdo za vládu přišel a řekl: My víme, že teď budeme mít během dvou, třech měsíců aktualizované naše postupy. Víme, že bychom příště jednoznačně jeli přes nákup zdravotních pomůcek přes jedno ministerstvo atd. atd. Aby dal odpověď někdo na ty otázky.

Anketa Hrozí v Evropě podobné nepokoje jako v USA? Hrozí 88% Nehrozí 12% hlasovalo: 4575 lidí

Nevím, jestli paní ministryně Schillerová, když bude mít závěrečné vystoupení po mně, se k tomu také vyjádří. Já bych byl nerad, aby se opakovaly ty situace, které jsme tady zažívali i v přístupu k českým firmám, kdy tady pan ministr zdravotnictví Vojtěch veřejně říkal, že nakupuje kamery od švýcarského výrobce. Pak se ukázalo, že to není výrobce, že je to překupník, že ty kamery jsou z Číny. A dostaly je nemocnice s obrovským odstupem vlastně v situaci, kdy už jim moc k ničemu ty kamery nepomohly. Abychom také věděli, že třeba takové ty kroky, které tady dělali někteří přední čeští podnikatelé - a za to jim patří poděkovat, smeknout před tím, takže budou moci tyto jejich postupy být také podpořeny finančně. To znamená, že jestliže tady pan Průša a jeho firma tiskli ochranné pomůcky a skládali jsme se na tom i občané České republiky, i já jsem něco málo přispěl - mně to nepřijde úplně systémové v situaci, kdy tady odtékají miliardy korun do Číny, takže na práci českého výrobce, který tady zachraňuje určitou část spektra, kterému ty pomůcky chybí, se skládá veřejnost a pak je to ještě komentováno členy vlády, že sice vláda na to peníze nedala, ale snad ta veřejná sbírka bude stačit. T

o mně nepřijde jako úplně normální postup, a to jak bychom měli s péčí řádných hospodářů postupovat. Přiznám se, chápu problematiku legislativy v oblasti alkoholu, dozoru nad celou výrobou a distribucí lihu. Já tomu rozumím. Ale přiznám se, že ve výjimečných situacích je dobré hledat opravdu výjimečná řešení. A když jsme potom sledovali třeba kauzu a vývoj okolo firmy Žufánek, kdy chtěli přijít také oni s nějakou mírou pomoci a pak se vlastně ukázalo, že to naráží na legislativní bariéry, tak jsem z toho úplně dobrý pocit neměl. A byl bych rád, abychom i tyto věci do budoucna řešili. A aby také třeba i vláda nebo ministerští úředníci třeba naslouchali takovým lidem, jako byl třeba Martin Hausenblas a jeho aktivity a jeho pomoc, kterou on také realizoval zase po své linii. Ale potom, když čtete komentáře těchto lidí, tak vlastně říkají, že dneska jsou velmi znechuceni z toho, že prostě ta komunikace a spolupráce s těmi dotčenými úředníky a úřady nebyla úplně dobrá.

Abychom se z těchto věcí dokázali poučit, abychom věděli, že prostě kdyby tady cokoliv přišlo v příštích měsících, na podzim, v zimě atd., že prostě nebudeme řešit v operativě stejné problémy, a že na ty problémy budeme výrazně lépe připraveni. Takže já volám po tom, a prosím, kdyby paní vicepremiéra mohla zareagovat, říct, kdy na spoustu těch otázek, které tady v té debatě byly položeny, jestli to někdo z úředníků jednotlivých rezortů sledoval. A jestli na to dostaneme v nějakém souhrnném materiálu odpovědi, jak se tyto podněty, případně i kritika, která si myslím, že v některých momentech byla namístě, jak se to projeví do legislativy, do postupů, do priorit tak, abychom případně příště tyto chyby neopakovali.

Děkuji.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jurečka (KDU-ČSL): Chovatelům musí na restrukturalizaci činnosti přijít také adekvátní finanční podpora Jurečka (KDU-ČSL): Jsou i řetězce, které se snaží hledat cestu k lokálnímu zemědělci a dodavateli Jurečka (KDU-ČSL): Kladu si otázku, do jaké míry jsou některé změny vůči občanům férové Jurečka (KDU-ČSL): Zachránit Smartwings, nebo nezachránit? Všechno je jinak

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.