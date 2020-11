Jurečka (KDU-ČSL): Vy nedáváte ani rychle a rozhodně ne dvakrát

reklama

Vážený pane předsedající, paní ministryně, pane premiére, kolegyně, kolegové,

já vlastně navážu. Já možná jenom poprosím potom, když bude ještě případně mluvit pan senátor, aby se snažil mluvit co nejblíže k mikrofonu a artikulovaně, protože nejenom z důvodu ruchu ve Sněmovně, ale i kvůli roušce, já potvrzuji, bylo mu velmi špatně rozumět při té obhajobě těch argumentů senátní vratky.

Nicméně teď k tomu samotnému kompenzačnímu bonusu. Já jsem na to upozorňoval už při tom projednání tady v Poslanecké sněmovně, podával jsem ten pozměňující návrh, který vlastně umožňoval to, aby v případě kompenzačního bonusu živnostník nebo malé eseročko mohlo kombinovat i jiné typy podpor. Myslím si, že kolega Stanjura tady uvedl některé příklady velmi jasně.

Já bych fakt stál o to, aby nejenom paní ministryně, ale i pan premiér, který tady sedí dnes po dlouhé době ve Sněmovně, kdyby vystoupil a řekl, proč to vláda parametricky takto nastavila. Proč, jsou-li různé přístupy v tom balíku, když se tady řeší podpora živnostníků, OSVČ a malých eseroček, proč je třeba i jiný režim u těch malých eseroček, kdy u malého eseročka tu podporu zkombinovat můžete, ale u toho živnostníka, který klidně bude zaměstnávat víc lidí než to malé eseročko, tu kombinaci udělat nemůžete? Takže poprosím, kdybyste opravdu na toto jasně reagovali a hlavně mně to fakt nedává tu logiku.

Jestliže máme tady program, kterým my sledujeme podporu těch zaměstnanců a pracovních míst a pak je program, kterým sledujeme podporu toho samotného živnostníka, který není zaměstnancem, ale je tím OSVČ a chceme, aby i on přežil, aby i jeho rodina přežila, aby měl z čeho zaplatit své výdaje té rodiny, tak jak pomůžeme jemu. Takže já bych prosil, aby se toto v nějakém příštím legislativním kole podařilo změnit.

Jestliže tady byl, z mého pohledu si myslím, dobře nastavený systém z té jarní vlny, kdy bylo možné to kombinovat i v případě s ošetřovným, tak si kladu otázku, jestliže tady tak často ze strany vlády zaznívá, že ta podpora teď má být opravdu štědrá, kdy tady jinými nástroji vláda říká, chceme podporovat spotřebu domácností a tedy i podporu domácí ekonomiky tím, že tady třeba vyplácíme rouškovné, tak proč tady v tomto případě je takové parametrické omezení.

Anketa Věříte, že islámské radikály lze převychovat? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 4380 lidí

Reagoval bych ještě na věc, která se týkala otázky kombinace podpory kompenzačního bonusu a nájemného. Je potřeba říct, že ono to v tom období, o kterém se budeme bavit teď v tom čtvrtém čtvrtletí, pokud se nezmění pravidla, tak to nebude možné. Protože dneska to může kombinovat jenom tehdy, kdy se to nájemné týká toho období za třetí čtvrtletí. Ano, tam si může požádat ten živnostník, OSVČ, za třetí čtvrtletí, tedy za měsíce červenec, srpen, září, tam si může požádat o podporu v rámci nájemného. Ale ten živnostník už si o to nemůže požádat v rámci října nebo listopadu, tedy v tomto období. Opět to úplně logiku nedává.

A já se setkávám s tím, že mě upozorňuje velká část živnostníků, že oni sice nebyli přímo zavřeni od 5. října, ale byli výrazně omezeni už v průběhu září. Jestli tam na to nějakým způsobem vlastně vláda reaguje nebo se jako otáčí zády a říká, my jsme vám to sice omezili, my jsme sice 40 až 50 % příjmů, které jste mohli mít, tak ty jsme vlastně zrušili, že jsme vám omezili otvírací dobu a poraďte si s tím, jak chcete. Běžte domů říct manželkám a manželům, že prostě teď ta výplata bude o víc jak 50 % nižší, ať si s tím nějak poradí. Přece to není normální přístup, pokud mluvíme o tom, a vy jste, paní ministryně, v úvodu říkala, že těm lidem chcete pomoct. Mluvila jste o tom, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Ale vy nedáváte ani rychle a rozhodně ne dvakrát. Vy dáváte tak možná nula celá pětkrát.

A je tady návrh ze Senátu, který z mého pohledu přichází s poměrně rozumným kompromisem a já fakt nechápu, proč ten návrh Senátu jako není vůle podpořit. Včetně toho, že ten návrh Senátu se snaží dorovnat alespoň část výpadku příjmů pro kraje. Sedí tady zástupci některých krajských hejtmanství. A myslím si, že by mohli říct, jaké dopady v letošním a příštím roce ty kraje očekávají a že to je opravdu jako velmi smutný pohled na tyto věci.

Takže prosím pěkně, kdyby pan premiér nebo paní ministryně, ideálně oba dva jste mohli zareagovat na ty opravdu rozdíly, proč malé sro, které vlastní jeden člověk a zaměstnává lidi, proč může čerpat obě dvě podpory, ale proč ten stejný živnostník, který zaměstnává třeba větší počet lidí nebo stejný, to takhle čerpat nemůže. To, prosím pěkně, fakt vysvětlete.

Děkuji.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jurečka (KDU-ČSL): Joe Biden má potenciál sjednotit rozdělenou americkou společnost Jurečka (KDU-ČSL): Měli bychom dělat maximum, abychom zachraňovali životy a lidské zdraví Jurečka (KDU-ČSL): Nemít tady kompetentního ministra je velká chyba vlády Jurečka (KDU-ČSL): Bojujeme za rodiče

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.