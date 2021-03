Juříček (ANO): Chceme po firmách něco, co vůbec není možné technicky ani organizačně zajistit

reklama

Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl upozornit, že podstatou tohoto zákona a v jeho textaci není celý ten život, který souvisí s technickými revizemi.

Podstatou je navazující státní norma, která říká právě na technické revize, které, věřím tomu, že Poslaneckou sněmovnu ani moc nezajímají, ale zajímá to reálné podnikatele. Ale po pravdě řečeno i Poslaneckou sněmovnu by mohlo zajímat, jestli vůbec se dělá revize tady těch žárovek jednou ročně, nebo jednou za dva roky, a každého počítače a každé elektronické věci a ostatních věcí, které jsou specifikovány právě v té státní normě. Takže já bych chtěl obrátit tu pozornost, aby s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které to má v kompetenci, nicméně technicky těmto věcem ani odborně nemůže rozumět, tak aby se to skutečně zpracovalo tak, že stále hovoříme o tom, jak podnikatelská sféra je zatížená, dneska když máte moderní firmy a máte tam desítky senzorů, elektronických prvků, různých drobných tlakových nádob a kamerových systémů a laserů a já nevím čeho všeho a na každé lince toho máte desítky, tak de facto podnikatelé aby vůbec vyráběli, tak ani ty technické revize nestačí dělat. A je zajímavé taky, že jedna žárovka vás třeba stojí na technické revizi 15 až 70 korun, tak jenom abychom si uvědomili, že podnikatelé na takovéhle věci utrácí ročně statisíce.

A vůbec to nesouvisí s bezpečností práce. Souvisí to s logikou a se zatížením podnikatelů, a proto si myslím, že ani já ta nepléduji, že bychom nějakým způsobem znevažovali tento zákon, který připravilo MPSV, spíše hovořím o tom, že podstata je v té státní normě, která se musí reálně opravdu přepracovat a pak podnikatelé mohou normálně fungovat. Já jsem se sešel se spoustou... ať už to byly tlakové nádoby a nebo tepelné zdroje a nebo elektrika, se všemi jsem se sešel a všichni pak, když jsme se snažili spočítat, kdyby se dodržovala ta státní norma a ten zákon, tak dneska máte zhruba v České republice asi těch 10 000 revizáků a ono by jich muselo být asi 2,5krát víc, aby se to vůbec dalo stihnout, takže tady vidíte tu nelogičnost, že chceme něco po firmách, něco, co vůbec není ani možné technicky zajistit a organizačně zajistit. Takže tam bych nasměroval tu pozornost a doufám, že v té státní normě máme šanci, paní ministryně, opravdu udělat naprosto logické zásahy a nebránit se tomu.

To, že hospodářská komora pravděpodobně pro to nebude příliš jako nadšena, to je pravda, protože my bychom jim samozřejmě částečně zmenšili ten manévrovací a prostor a ten byznys jako takový, ale těch revizáků, jak říkám, je zhruba těch 10 000 a máme tady statisíce a statisíce dalších lidí, které to blokuje a blokuje jim to reálné věci. A dělali jsme to i ve srovnání se zahraničím, protože často některé věci v zahraničí nejsou. Ano, jsou to rezidua sedmdesátých let, i ta norma je ze sedmdesátých let, tak je to potřeba opravdu postavit na rok, aspoň ten rok 2021. Děkuji za pozornost.

Ing. Pavel Juříček, Ph.D. ANO 2011



