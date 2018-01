Juříček (ANO): Paní ministryně má velký prostor pro to, aby ceny srážela

Pane předsedo, dámy a pánové,

nejsem zvyklý tady vystupovat, ale mám tři věci.

Absolutně souhlasím s panem Fialou, prostřednictvím předsedajícího, že se nekoukejme na minulost a stále se nevracejme k různým circumstances, které si vyčítáme z minulosti. Dívejme se na současnost a budoucnost, to za prvé. A není to jenom o vojenství. Je to o ostatních otázkách.

Za druhé si myslím, že bychom měli projednat to, že 2 % HDP je parametr, který vede k neefektivnosti a myslím si, že je potřeba s NATO projednat, že jsou otázky systémové techniky, jsou otázky samotných vojenských technik a k tomu vést, abychom zbytečně neutráceli peníze. A pak se uvidí, kde vůbec ta úroveň má být. To znamená postavit to na kvalitativní úroveň, nikoliv jenom na to "utraťte peníze".

Za třetí vám musím říct, protože to znám z byznysu, byť byznys ve vojenské technice nedělám, podívejte se na výrobce vojenské techniky a vojenských systémů, jaký mají EBITDA. Ten se pohybuje v desítkách procent a není to byznys, který je obvyklý a je to byznys, na kterém se neuvěřitelně vydělává. To znamená, že paní ministryně má velký prostor pro to, aby ceny naopak srážela, než aby utrácela peníze jenom tak.

Děkuji za pozornost.

Ing. Pavel Juříček, Ph.D. ANO 2011



autor: PV