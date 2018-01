KDU-ČSL: Vydání poslanců k trestnímu stíhání je nejlepší možnost k vyvrácení spekulací

„KDU-ČSL ctí presumpci neviny, my jsme nikdy neřekli, že oba pánové jsou vinni nebo zloději, to spíš slýcháme od zástupců hnutí o jiných politicích. Stejně tak poslanecká sněmovna nerozhodovala o vině a trestu, ale pouze umožnila, aby orgány činné v trestním řízení plnily svoji pravomoc a svoji funkci. Jsem přesvědčen, že to je ta nejlepší možnost, ať se vyvrátí všechny spekulace a ať se pravda ukáže,“ řekl Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL.

Jan Bartošek doplnil, že KDU-ČSL vydání podpořila všemi hlasy přítomných poslanců. „Jsme přesvědčeni, že je důležité – protože věříme v právní stát – aby mohly být předloženy důkazy, mohly být řečeny argumenty a aby se prokázala případná vina či nevina, protože to není role poslanecké sněmovny, ale role policie a soudců,“ řekl Jan Bartošek, předseda poslaneckého klubu strany.

„Byli jsme dnes bohužel svědky nejen čtyřhodinového bloku napadání, pomluv, které nejsou důstojné této sněmovny a zbytečně snižují politickou kulturu v této republice. Dokonce jsme slyšeli zcela skandální výrok z úst pana premiéra, který nebyl nijak vyvrácen ani komentován ministrem spravedlnosti, a to ten, že u nás je možné si objednat trestní stíhání, že je možné si objednat a dostat někoho do vězení. To je za hranou právního státu, a pokud by toto platilo, pojďme se bavit o tom, kde žijeme a jestli v takovém státě chceme žít. Domnívám se, že je to naprosto skandální, a jak pan premiér, tak pan ministr spravedlnosti by to měli jednoznačně vysvětlit. A chtěl by se tu zastat státních zástupců, státního zastupitelství, protože orgány činné v trestním řízení se nemohou jednoduše bránit, nemohou sem přijít na tiskovou konferenci. Je třeba říci, že pokud by tyto orgány nebyly nezávislé, tak se skutečně dostáváme mimo právní stát a to odmítám,“ řekl Marek Výborný, poslanec a člen sněmovního Mandátového a imunitního výboru.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Nejsme v pozici vyšetřovatelů, rozhodnout musí soud Nejvyšší návladní Zeman kritizoval Babiše. Podrývá prý důvěru v justici Babiš a Faltýnek byli vydáni k trestnímu stíhání Objednávání stíhání a vězení? Babiš ví, o čem mluví, v Agrofertu to byl oblíbený nástroj na partnery, tweetoval při projevu Kalousek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV