KDU-ČSL připravila u příležitosti oslav 100 let české státnosti časovou schránku

„Při podobných historických událostech se stalo příjemnou tradicí, že účastníci akcí zakládali takzvané ´časové schránky´. Obvykle se jednalo o kufříky nebo pouzdra, do kterých vkládali předměty co nejlépe charakterizující dobu nebo náladu ve společnosti. Schránku pak ukládali na hůře dostupná místa, typicky například do věží kostela nebo do soch a podobně. Jedná se o hmotný odkaz našim potomkům, jenž je nedílnou součástí naší kultury,“ uvedl k časové schránce Daniel Herman, místopředseda KDU-ČSL, který do časové schránky věnoval svoji knihu úvah a zamyšlení s názvem Hvězdy na temném nebi září jasněji.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se rozhodl pro sestavení fotoalba, kterým dokumentuje nejen zlomové okamžiky, ale i „běžný“ život strany, která se následujícího roku dočká kulatého stoletého jubilea. Poslanec Marek Výborný do schránky vložil Ústavu České republiky, která podle něj charakterizuje ústavní pořádek a kodifikované zvyklosti v naší zemi. Byl by rád, aby tomu tak zůstalo i do budoucna a ústava nebyla nikdy nikým ohýbána tak, jak se mu zrovna hodí. Senátorka Šárka Jelínková přidala svatý růženec, který je pro ni a pro poutníky na svatý Hostýn předmětem nejlépe symbolizujícím minulost, přítomnost i budoucnost nejen Moravy, ale také naší vlasti a celé Evropy.

Senátorka Jitka Seitlová věnovala odznáček s fotografií Václava Havla a Jeho svatosti dalajlamy. „Jedná se o symbol propojení světa v současném globalizovaném uspořádání. Fotografie představuje to hlavní, co dnes ve světě řešíme - snahu o humanitu a pokojné soužití všech kultur a národů. Václav Havel k tomu velmi přispěl. Je to osobnost, kterou zná celý svět. A u obou osobností je třeba říct, že se společně snažili a jeden z nich stále snaží, aby svět byl lepší místo pro vzájemné soužití všech etnik a národů," vysvětlila Seitlová.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek přivezl zvoneček, ten původně sloužil ke ztišení přítomných na schůzi jihočeské krajské organizace KDU-ČSL. S úsměvem ale dodal, že podle něj nyní může zafungovat jako signál, kterým se v případně nutnosti probudí blaničtí rytíři. Do časové schránky mohli přidávat různé předměty i členové strany, kteří se sešli v sobotu 20. října při pochodu na Říp.

