KSČM: K zákonu o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu v Íránu

Návrh obhajoval za předkladatele předseda KSČM a místopředseda PSP ČR Vojtěch Filip. Do bohaté diskuze, kterou pravicoví poslanci zejména z ODS, TOP 09 a STAN zcela nesmyslně zpolitizovali, a to na úkor racionálních hospodářských úvah a ekonomických zájmů ČR, se zapojil i místopředseda VEZu, poslanec Jiří Valenta. Zdůraznil, že zrušení příslušného zákona požadovala v loňském roce dokonce i Hospodářská komora, a to prostřednictvím oficiálního dopisu svého prezidenta Vladimíra Dlouhého, adresovaného předsedům všech poslaneckých klubů ve sněmovně.

Valenta zdůraznil, že tento "vousatý" zákon platí pouze pro podnikatelské subjekty v ČR, zatímco firmy z ostatních zemí EU a USA mohou čile s Iránem, v tomto ohledu, obchodovat. Jako příklad této nesmyslné "zákonné" diskriminace našich firem uvedl nemožnost dodání vzduchotechniky závodem ZVVZ Milevsko, která připravila naši zemi o mnoho desítek milionů korun. Zpochybnil i účelové tvrzení o Iránu, jako teokratické agresivní zemi, která má jediný cíl: zlikvidovat našeho spojence Izrael a současně jeho nositeli z řad KDU-ČSL naopak připomněl ideologickou podporu lidovců obdobně teokratické zemi, jako je Tibet. Valenta navrhl zákon z dílny KSČM schválit, a to jako protinávrh k odmítavěmu stanovisku zpravodaje O.Benešíka, k čemuž posléze bohužel nedošlo.

Pozitivním výstupem ale je, že výbor nepřijal stanovsko žádné, což je vhodným odrazovým můstkem k projednávání tohoto zákona ve sněmovně.

autor: PV