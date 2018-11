KSČM: Vyjádření premiéra Babiše o účasti českých vojáků v bojových misích je alarmující

Čeští vojáci by se mohli účastnit bojových misí. To řekl český premiér Andrej Babiš v neděli v Paříži. "Náš největší nepřítel je mezinárodní terorismus. Měli bychom se zamyslet, jestli se skutečně nevrátíme do časů, kdy naši vojáci bojovali proti teroristům," řekl.