Helebrant (ANO): Jsem jednoznačně proti a tento návrh nepodpořím

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

se zavedením korespondenční volby nesouhlasím a mám za to, že volební systém tak, jak je tu nastaven nyní, funguje dobře, transparentně a v souladu s Ústavou České republiky. V případě korespondenčního hlasování se objevuje obrovská spousta problematických situací a scénářů, které zásadně kvalitu výkonu volebního práva ohrožují. Je zde flagrantně ohrožen princip tajnosti, protože tajnost voleb nespočívá jen v tom, že členové volební komise neuvidí, koho jsem volil. Tajnost voleb podle mě spočívá i v tom, že nikdo jiný, například rodinní příslušníci nebo známí, zkrátka nikdo neví a nemůže bez mé svobodné vůle vědět, koho jsem volil.

Sebelepší systém také nedokáže zaručit, že při korespondenčním hlasování nebude možné konkrétního člověka spojit s daným hlasem. Z toho by sice v demokratické společnosti neměly pro hlasujícího plynout žádné důsledky, ale když pozoruji vývoj ve společnosti, říkám si, co by se asi stalo, kdyby se podařilo u některého voliče spojit jeho hlas se stranou, která třeba není v médiích úplně populární. U korespondenční volby se může stát, že si zjistí to, jak kdo hlasoval, a to i proti vůli daného voliče.

Pětikoalice má pocit, že korespondenční volba je strašně důležitá pro lidi a já si myslím, že to jen dokresluje to, že pětikoalice žije ve své bublině. Lidi ale dnes a denně řeší úplně jiné věci a mají úplně jiné potřeby,. Často slýchám, že se opozice snaží Sněmovnu blokovat, ale je to právě opak. To pětikoalice blokuje Sněmovnu nápady, jako je tento. Proč neřešíme důležitá témata?

Jeden z důležitých principů(?) korespondenční volby je princip přímosti voleb. Korespondenční hlasování doslova otevírá prostor pro to, aby jeden člen rodiny odeslal hlasy za všechny, protože je přesvědčen o tom, že ten či onen volil dle jeho názoru špatně. Je v pořádku spolu nesouhlasit a ostatně i zde samozřejmě všichni známe někoho, s kým politicky nesouhlasíme, ale ctíme jeho právo, aby volil, koho chce. Jak jsem již řekl, při korespondenčním způsobu hlasování můžeme ovlivnit situaci, kdy některému voliči bude z výše popsaných důvodů jeho právo upřeno a zásadně ovlivněno.

Důležité je také připomenout, že českým občanům, žijícím v zahraničí, toto právo upřeno není a mají právo volit už nyní. Mají právo volit z ciziny na velvyslanectvích nebo ambasádách a konzulátech. Tento proces možná pro někoho je trošku komplikovaný a složitější, ale volby také nejsou každý den, a tak si myslím, že to není taková těžkost, kterou by nemohli jednou za čas podstoupit. Nejen z těchto důvodů jsem jednoznačně proti zavedení korespondenční volby a tento návrh nepodpořím.

Děkuji za pozornost.

