Kabourková: Já jsem migrant, kdo je víc?

Darebáci vytunelovali průmysl a vykašlali se na všechny obyvatele! Kde je úcta k lidem, kteří táhli průmysl od 18. století?

1763 - počátek hornictví v Ostravě

1828 - založení první huti ve Vítkovicích (dnes součást města Ostravy) - Rudolfova huť, později Vítkovické železárny

1839 - založení železáren v Třinci

1847 - nová železniční trať, tak zvaná Severní Ferdinandova železnice spojující Ostravu s Vídní a Krakovem

Druhá polovina 19. století – dynamický rozvoj průmyslu v okolí Ostravy – hornictví, kovodělnictví, hutnictví, strojírenství

Přelom 19. a 20. století – město Ostrava se stává průmyslovým centrem Rakousko-Uherské monarchie. Nárůst populace, velká migrace obyvatelstva z Moravy, Maďarska a Polska. Po roce 1945 - velký rozvoj průmyslu v celé oblasti severní Moravy a Slezska, včetně otevření Nové huti v Ostravě v roce 1951. Období let 1950-1980 - období enormního růstu populace.

A co dnes? Doly se zavírají, a tak je nikdo nepotřebuje. Ponechání statisíců lidí svému osudu, bez pořádné pomoci, bez vidiny lepší budoucnosti musím hlasitě křičet, když vidím, kolik dotačních peněz každoročně dostává organizace Člověk v tísni o.p.s., tedy obecně prospěšná společnost, která v roce 2017 obdržela na různých dotacích (samozřejmě i z EU) částku téměř 1,6 mld. Kč. Musím se ptát komu je tato společnost prospěšná?

Člověk v tísni patří k největším podporovatelům migrace. Patří mezi signatáře a propagátory „Migračního manifestu nevládních organizací pracujících s migranty v České republice“. Jejich hlavními myšlenkami a cíli jsou:

1) Imigrační systém České republiky musí být zjednodušen a zprůhledněn

Požadujeme, aby v procesu odjímání povolení k pobytu v případě spáchání trestného činu byla aplikována přiměřenost a byl dán prostor správnímu uvážení, které zohledňuje specifika a okolnosti jednotlivých případů.

2) Svoboda pohybu rodinných příslušníků migrantů musí být zajištěna

3) Sociální práva migrantů

Sociální práva jsou v mezinárodních úmluvách a české legislativě chápána jako právo na přiměřenou životní úroveň, na práci, na uspokojivé pracovní podmínky, na svobodu sdružování a na sociální zabezpečení. Sociální práva nejsou migrantům přiznávána univerzálně.

4) Důchodové pojištěni pro migranty ze třetích zemí musí být spravedlivé a zohledňovat humanitární okolnosti

Podporujeme sjednávání dalších bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení. Tím se umožní migrantům přístup k výhodám plynoucím z povinné účasti na sociálním pojištění. Nárok na přiznání důchodu ve výši, která jim zajistí důstojný život ve stáří.

5) Sociální služby musí být garantovány všem migrantům bez ohledu na pobytové oprávnění

6) Migranti musí mít právo na začlenění do veřejného zdravotního pojištění

7) Migranti bez přístřeší musí mít přístup k pomoci

8) Podpora migrantů při začlenění do všech stupňů vzdělávacího systému musí být zajištěna

Prosazujeme, aby MŠMT příslušnými zákonnými normami zajistilo a zároveň uvedlo do praxe fungující systém jazykové přípravy nově příchozích dětí a žáků migrantů do vzdělávacího systému (v předškolním, základním a středním vzdělávání) v dostatečném rozsahu, který by umožnil těmto dětem a žákům dále se kvalitně vzdělávat. Zároveň požadujeme, aby měli děti a žáci migranti nárok na podpůrná a vyrovnávací opatření a aby byla garantována reálná dostupnost těchto opatření, která by jim umožnila jazykovou i další potřebnou podporu v dalším průběhu vzdělávání. Požadujeme, aby všichni migranti do 18 let věku bez ohledu na typ pobytu, včetně migrantů v neregulérním postavení, měli přístup ke vzdělávání.

9) Migrantům musí být umožněna účast na správě věcí veřejných Možnost participace migrantů na správě věcí veřejných je jedním z klíčových prvků integrace.

10) Volební právo na místní úrovni musí být zpřístupněno všem usazeným migrantům.

11) Migrantům musí být umožněno se stát členy politických stran.

„Já sem havíř, kdo je víc!“ Pamatujete si ještě na toto heslo? Určitě je lepší než heslo: „Já jsem migrant, kdo je víc! Naštěstí u nás chce migranty snad už jen poslanec Kalousek.

Chci důstojnost pro tyto obyvatele ČR, chci integraci našich obyvatel v produktivním věku, chci sociální práva a odpovídající sociální služby pro naše lidi, kteří celý život dřeli pro nás všechny, chci důstojné bydlení pro obyvatele nájemních bytů, o které je okradl bývalý premiér, chci bezplatné školství pro děti lidí, kteří poctivě pracovali.

Nechci podporovat Člověka v tísni a jemu podobné a jejich „migrační manifest“!

Ing. Markéta Kabourková

nezávislá kandidátka do Senátu PČR za volební obvod 74, Karviná

Markéta Kabourková BPP

V roce 2018 kandiduji do Senátu - volební obvod č.74 Karviná

