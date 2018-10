Kabourková: Vlastní gól

Sport může vyvěsit černou vlajku. Straničtí funkcionáři chtějí změny v novele nebo spíše přístupy pro kamarády? Celou dobu měli možnost své názory sdělit či přispět zdárně dílo dokončit. Ministerstvo školství svou laxností sport decimuje. Složité vyplňování žádostí o dotace odrazuje, a tak mnohé kluby kvůli nedostatku financí skončí. Co potom bude se sportovci? Programy politických subjektů vždy slibují podporu sportu. A výsledek? Stav beznaděje pro sport. Páni poslanci pak mohou znovu slibovat. Další schůze Poslanecké sněmovny je až 23. října. Jo, jo, jen tak dále a můžeme ronit slzy nad sportovními debakly. Uklidňuje mě jen to, že snad to nebude navždy a s novým Parlamentem přijdou noví poslanci.

Markéta Kabourková, nezávislá kandidátka do Senátu Parlamentu ČR za volební obvod č. 74 Karviná

Markéta Kabourková BPP

V roce 2018 kandiduji do Senátu - volební obvod č.74 Karviná

