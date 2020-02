Kalousek (TOP 09): Finančnímu orgánu nepřibude ani jedna povinnost, ani jeden úkon navíc

reklama

Dovolte, abych ještě před hlasováním požádal o podporu kteréhokoliv z pozměňujících návrhů, který zamezuje prodloužit lhůtu k zadržení nadměrného odpočtu ze 30 na 45 dní. Těch pozměňujících návrhů je několik. Jeden z nich je můj a mně naprosto nezáleží na tom, zda bude podpořen ten můj nebo jakýkoliv jiný, ale záleží mi na tom, aby ta lhůta nebyla prodloužena z 30 na 45 dnů. Tuhle žádost chci opřít zejména o skutečnost, že Ministerstvo financí při zdůvodňování této lhůty argumentuje naprosto nepravdivě. I paní ministryně zmínila teď ve svém vystoupení, že ono prodloužení z 30 na 45 dnů je nezbytným důsledkem zavedení takzvané zálohy na nadměrné odpočty, to znamená, že nově se zavádí institut, kdy finanční orgán vrátí tu část nadměrného odpočtu, kterou v rámci kontrolní činnosti nemíní prověřovat a tvrdí, že to je ten důvod, proč onu lhůtu je potřeba prodloužit ze 30 na 45 dnů.

Prosím pěkně, to je lež jako věž. Jestli dovolíte, rád bych to popsal na srovnání současné situace a situace, kterou navodí tento zákon, bude-li schválen. Za současné situace v okamžiku, kdy je podáno daňové přiznání a s ním nárok na nadměrný odpočet, běží správci daně třicetidenní lhůta, během které zváží, zda nároku vyhoví, požadavku vyhoví, anebo zda nadměrný odpočet zadrží a zahájí kontrolní činnost. Ta třicetidenní lhůta je vyhledávací a v 95 % po té třicetidenní vyhledávací lhůtě finanční - kdyby ten Stanjura tak neřval.

Kolegové, nehněvejte se. Já své projevy nečtu. Já se snažím mluvit spatra, abych byl srozumitelnější, ale pak to vyžaduje o něco víc se soustředění. Nejsem schopen simultánek, omlouvám se.

Ještě jednou. Takže po té třicetidenní vyhledávací lhůtě, statisticky tak zhruba v 5 % případů, se Ministerstvo financí rozhodne, že přeplatek zadrží a zahájí kontrolní nebo vyměřovací činnost, během které si buď ujasní, že je všechno v pořádku a pak to někdy vrátí, nebo to také někdy nevrátí, doměří, to už je běžný proces. Teď ministerstvo říká: Protože z toho, co kontrolovat nebudeme - (Řečník se opět odmlčel kvůli hluku v sále.)

Teď ministerstvo říká: "Protože z toho, co kontrolovat nebudeme, to vrátíme, tak potřebujeme tu vyhledávací lhůtu o 15 dní delší." Ale k tomu není sebemenší důvod. Ze zákona tak, jak ho máme předložený, vyplývá, že ono stanovení zálohy začne probíhat až v rámci kontrolní činnosti, nikoliv v rámci té vyhledávací činnosti. A tak zní návrh zákona a tak s ním já v zásadě i souhlasím, pokud neprodlouží onu lhůtu.

To znamená, jestliže dnes Ministerstvo financí říká - my potřebujeme prodloužit tu vyhledávací činnost o 15 dní na 45 dní, protože budeme stanovovat zálohy na nadměrné odpočty - tak ministerstvo lže, protože ty zálohy na nadměrné odpočty bude stanovovat až v rámci kontrolní činnosti, která nastane až po té vyhledávací lhůtě. A v rámci vyhledávací činnosti nebude mít ani o jeden úkon ani o jednu povinnost navíc. Jenom na ni dostane o 15 dní víc. Je to zcela zřejmé a jasné z dikce zákona.

Přesto jsme tímto argumentem od prvního čtení zahlcováni. Členové rozpočtového výboru mají ve svých podkladech, že proto, že budou zálohy na nadměrné odpočty, tak je nezbytné tu lhůtu prodloužit. Není to pravda. Znovu opakuji, v rámci vyhledávací činnosti nepřibude finančnímu orgánu ani jedna povinnost ani jeden úkon navíc. Ten úkon stanovit případnou zálohu na nadměrný odpočet mu připadne až v rámci té kontrolní činnosti, ale to je až po uplynutí oné 45denní nebo 30denní lhůty a tam už žádný termín není.

Takže jsou jenom dvě možnosti. Buď paní ministryně Poslaneckou sněmovnu obelhává s tím, že uvádí zástupný důvod, protože tím jediným skutečným důvodem je snaha vylepšit veřejné cash flow o 24 miliard na úkor poplatníků DPH. Anebo se paní ministryně nechala obelhat svými úředníky, kteří chtějí mít o 15 dní delší lhůtu na vyhledávací činnost, aniž by jim tam přibyl jediný úkon navíc. Tu lež tady po nich opakuje v dobré víře. A já ji v tomto případě prosím, aby uznala moji argumentaci - protože tak to skutečně je - a podpořila jeden z těchto pozměňovacích návrhů. Jedno nebo druhé. Buď nás paní ministryně klame vědomě, pak na těch 45 dnech bude trvat. Nebo nás klame nevědomě a pak ji velmi prosím, aby to zvážila a podpořila nějaký pozměňovací návrh na 30 dnů.

Ať už to bude tak či onak, velmi vás prosím, abyste vzhledem k tomu, že argumentace Ministerstva financí je zcela nepravdivá, abyste ji neakceptovali a podpořili některý z těchto pozměňovacích návrhů. Obracím se zejména na poslance sociální demokracie. Bude-li návrh zákona schválen, bude velmi brzy aplikován. Až bude velmi brzy aplikován a vy budete zase říkat, milí kolegové ze sociální demokracie, jak jste to nedomysleli a jak tyhle zmatky je potřeba napravit, tak bych vám strašně rád připomněl, že ta možnost to domyslet tady byla tři čtvrtě roku a nyní je i teď. Nyní i na základě mé naléhavé argumentace, kterou jsem kdykoliv připraven dokázat na jednotlivých ustanoveních daňového řádu.

Prosím tedy ještě jednou o podporu jednoho z pozměňovacích návrhů, který nepřipustí, aby podnikatelé, plátci DPH, bezúročně úvěrovali stát po přechodnou dobu, což samozřejmě úplně jinou tíhou dopadne na malé a střední a úplně jinou tíhou na kapitálově silné skupiny, které se s tím snáze vyrovnají. Pro ty malé to může mít někdy až existenční dopad. Děkuji vám za pozornost.

