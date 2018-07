Kdyby byl ministr Metnar důvodně podezřelý z dotačního podvodu, a byl proto trestně stíhán, mohl by být v klidu. To je v souladu s etickým kodexem vlády dle jejího předsedy. Protože ale špatně citoval v diplomce, může ho to stát křeslo. Hlavně že máme jasno v prioritách.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Takhle drzé nebylo ani prase Napoleon Kalousek: Srabe, ostudo, odstup! Prase Kalousek: Podám na Babiše žalobu za „ožralu“ a „zloděje“ Kalousek (TOP 09): Předseda vlády, který žádá o důvěru, by neměl být usvědčený lhář

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV