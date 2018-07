Kalousek: Podám na Babiše žalobu za „ožralu“ a „zloděje“

Babiš se v noci ze středy na čtvrtek velmi rozvášnil a Kalouska nazval mimo jiné ožralou a zlodějem. Následně se o den později rozhodl omluvit, a tak Kalousek chce celou záležitost co nejdříve předat svému právnímu zástupci. „Sněmovnu tím zatěžovat nechci. Tohle mu nesmí jen tak projít,“ uvedl Kalousek.

„Je to poprvé, co si někdo v historii na půdě Sněmovny dovolil někoho křivě obvinit ze smrti lidí. To si ten trestně stíhaný estébák dovolil hodně,“ dodal vzápětí pro Lidovky.cz.

Spor se rozhořel téměř před půlnocí ve středu, když Kalousek Babiše obvinil, že křivě přísahal na své děti v kauze Čapí hnízdo. „Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech,“ řekl vzápětí Babiš. Zároveň také uvedl, že Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi přes padáky.

autor: vef