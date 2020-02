Kalousek (TOP 09): Karuselové obchody nás trápily všechny

reklama

Děkuji za slovo. Kolegové, promiňte, že vystupuji s přednostním právem. Paní ministryně se rozhodla vystoupit až po ukončení rozpravy, takže bohužel jenom ti s přednostním právem mohou reagovat. Já jsem byl osloven. Reagovat samozřejmě chci.

Za prvé, karuselové obchody nás trápily všechny. Co pro to kdo dělal, to bychom si mohli povídat někde jinde a také polemizovat o tom, co vybíráme díky nárůstu ekonomiky, co díky aktivním opatřením, ale zpět k daňovému řádu.

Paní ministryně, promiňte, ale vy jste svými slovy, co jste tady teď řekla, jenom potvrdila moji argumentaci, že není sebemenší důvod prodlužovat lhůtu pro vyhledávací činnost, neboť tam není o jeden jediný úkon navíc. Vy jste velmi správně řekla - a já s vámi souhlasím - že ta záloha na nadměrný odpočet může být vrácena až tehdy, když jde řádně prověřena. V tom s vámi souhlasím také. A to prověřování začne po ukončení vyhledávací lhůty. To začne kontrolní činností, anebo řízením o odstranění pochybnosti. Já jsem ty paragrafy četl velmi podrobně. Nemám právnické vzdělání, ale daňový řád, který tady novelizujeme, je z mojí dílny.

Takže ještě jednou opakuji. V té první fázi finanční úřad se rozhoduje, zda podrobí nebo nepodrobí daňové přiznání kontrolní činnosti. Zhruba tak v 95 % případů se rozhodne, že nepodrobí kontrolní činnosti a ten nadměrný odpočet vyplatí. Souhlasím s vámi, že tomu velmi prospěla kontrolní hlášení. To zcela jistě. Pak nastupuje ta kontrolní část, kde se buď odstraňují pochybnosti, nebo se kontroluje, nebo se doměřuje, popřípadě se i trestá, a v rámci té kontrolní činnosti teprve je prověřováno, kolik se vrátí té zálohy.

To znamená, ten argument, který vy uvádíte, že díky tomu se musí prodloužit ta vyhledávací činnost, to probíhá až po té vyhledávací činnosti. Tam je prostě klam, kterým klamete Poslaneckou sněmovnu, nebudu tedy říkat lež, budu říkat klam, ale prostě to není pravda, kterým klamete Poslaneckou sněmovnu, veřejnost a úplně všechny. Já jenom nevím, jestli to děláte vědomě nebo jste se nechala oklamat vlastní finanční správou, ale podle tohoto nového návrhu zákona, v rámci té vyhledávací činnosti, kterou chcete prodloužit o 50 %, ta finanční správa neudělá o výkon navíc.

Kdybyste měla pravdu vy a ne já /já se odmlčím a vy jí mezitím poradíte, pane Faltýnku/, tak by přece bylo zřejmé, že ta záloha, která nebude prověřena, bude vyplacena 45. den. Pokud by to takhle bylo, že by se to stanovilo v rámci vyhledávací činnosti a 45. den se vyplatila ta záloha a ten zbytek se prověřoval, tak bych se vám omluvil a třikrát udeřil čelem k východu. Ale takhle to není. Ta záloha se začne stanovovat až ten 46. den a dále. Žádná lhůta tam není.

To znamená, teď máte 30, chcete 45, nemáte jeden jediný úkon navíc, který v rámci té vyhledávací lhůty budete dělat. Budete dělat to samé. To nové, co ten zákon přináší, ty zálohy, to budete dělat až po té vyhledávací lhůtě, ale vyhledávací lhůtu chcete o 50 % delší. Tam je ta lež. Prokážu na všech ustanoveních, která jsou ve vámi předkládaném návrhu. Nelze o tom pochybovat.

Pokud mě chcete přesvědčit, že nemám pravdu, tak tady prohlaste, že zálohy budou vypláceny 45. den po odevzdání daňového přiznání. Pak se vám omluvím a udeřím třikrát čelem o zem. Ale protože to prohlásit nemůžete, takhle to není, tak lžete vy, paní ministryně. Je mi líto.

