Kalousek (TOP 09): Senát selhal z hlediska rozpočtové odpovědnosti

reklama

Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Dámy a pánové, já vím, že je rozhodnuto, že tady je velká většina, která prohlasuje senátní verzi. A znovu opakuji, že z mého pohledu Senát selhal z hlediska rozpočtové odpovědnosti. Jenom se vás chci opravdu zeptat, protože to, co teď uděláte, znamená, teď si všichni přidáme na úrok, který budeme muset zaplatit. Znovu opakuji. Kdyby ležel na stole návrh, jak se sníží mandatorní příjmy státu o 100 miliard, a na druhé straně bilance ležel návrh, jak se sníží mandatorní výdaje státu o 100 miliard, nebylo by nadšenějšího podporovatele takového návrhu než já, ale to prostě není. Vy teď rozhodnete... vy teď rozhodnete, že se sníží mandatorní, tedy každoroční, ze zákona, příjmy státu o 100 miliard a na druhé straně nejsou absolutně žádné úspory.

Anketa Má prezident Miloš Zeman vaši podporu? (Ptáme se od 22.12.2020) Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 3961 lidí

A ve vší úctě k návrhům ODS, no, já jsem některé z nich podpořil, papír snese všechno, ale kolegové, když škrtnete několik miliard z nemocenského pojištění a současně nenavrhnete změnu zákona o nemocenském pojištění, tak je to k smíchu. Tam žádné úspory nejsou, ledaže by vám ti občané vyhověli a nechtěli stonat. Ale pokud nezměníme ten zákona a na to v tuhle chvíli nemáme většinu, tak to nemůžete deklarovat jako úsporu. To je jenom populismus. Pro mě osobně velmi lidské zklamání, že strana na pravé části politického spektra se dopouští takhle odpudivého populismu. Takže ještě jednou. O 100 miliard snížit daně, o 100 miliard dát lidem víc peněz je správná cesta za předpokladu, že máme odvahu a sílu o 100 miliard snížit mandatorní výdaje na výdajové straně státního rozpočtu. To nemáte nikdo z vás a nikdo z vás to nebude mít ani po volbách, takže ti, kteří z vás pro tohle zvednou ruku, jste jenom populisté, kterých si mohu vážit lidsky, mohu je mít lidsky rád, ale nemohu si jich vážit v rozpočtové politice, protože to, co teď chcete schválit, je tak zoufale nekompetentní, že nikdo, jedinec, rodina, firma, nikdo by se takhle nezachoval.

Takhle jste schopni se zachovat jenom vy, populisté, kteří ty peníze čerpáte z peněz, které nejsou vaše a necítíte k nim absolutně žádnou odpovědnost. Každý z vás, kdyby se to týkalo vaší rodiny, tak nic takového neudělá. Nemůže to udělat! Protože dobře ví, že někde v dálce je ten exekutor. No ale když jsou to ty veřejné peníze, tak proč ne. Volby jsou za rok, tak snad nás za to ti lidé budou volit. A až přijde ten exekutor, tak za to bude moct někdo jiný, nejlépe Kalousek. Já vám znovu říkám, že jestli pro tohle zvednete ruku, ať už v senátní nebo v poslanecké verzi, tak se dopouštíte zločinu na našich dětech i na našich vnucích.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Experti si mohou říkat, co chtějí, populisté nakonec stejně prosadí svou Kalousek (TOP 09): Odpůrci očkování mohou slavit Kalousek (TOP 09): Opravdu si nemůžeme dovolit v následujících letech dělat deficity Kalousek (TOP 09): Při přesvědčování o rozpočtu má premiér dva měsíce zpoždění

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.