Kalousek (TOP 09): To se nám tedy fakt nepovedla celá vláda

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já naprosto akceptuji a nekritizuji, že zákon předkládá pan ministr Petříček, paní ministryně je v karanténě, někdo to jménem vlády předložit musí.

Co akceptovat nemůžu, proč nám to sem předkládáte v takové podobě, s příslušným veřejným komentářem pana předsedy vlády. Pan předseda vlády se včera vyjádřil do sdělovacích prostředků, že tento návrh se nám tedy nepovedl. No, já musím výjimečně souhlasit, já si to myslím také, že se to vládě nepovedlo. Ale já si pamatuji za těch 22 let, co jsem v Poslanecké sněmovně, si opravdu pamatuji leccos. Pamatuji si lecjaké absurdní situace. Ale opravdu si nepamatuji, že by vláda přišla s návrhem do Poslanecké sněmovny, žádala o jeho podporu, a současně předseda vlády, který za tu vládu mluví, říká: To se nám to tedy nepovedlo. Tak to je inovace, která je tu poprvé, myslím od roku 1990. Na to je jednoduchá odpověď. No tak když jste sami přesvědčeni, že se vám to nepovedlo, tak proč nám to sem proboha, dáváte?

Tak si to vezměte zpátky, rychle to předělejte, abyste byli přesvědčení, že se vám to povedlo a pak o tom povedeme seriózní diskuzi. Proč máme diskutovat o předloze, o která vláda sama říká, že se jí to nepovedlo? Pak to tady budeme během těch dvaceti dnů, bastlit lidovou tvořivostí v jednotlivých výborech ve druhém čtení, pak to nějak dopadne. A pan předseda Vondráček to pošle do Senátu, pravděpodobně s přípisem: My vám, vážený Senáte, posíláme návrh zákona, který jsme schválili v Poslanecké sněmovně, ale nějak se nám to nepovedlo, kdybyste nám to laskavě v tom Senátu opravili.

No, tohle nám ta vláda říká. Kdyby to ten Vondráček napsal takhle do Senátu, poté co to tady projde, no tak by udělal přesně to samé, co říká předseda vlády: Milá Poslanecká sněmovno, my vám předkládáme návrh, který se nám nepovedl. Nějak si s tím poraďte. To je absurdní. Prosím, vážená vládo, vezměte si to zpátky. Předělejte to velmi rychle. My deklarujeme ochotu sejít se kdykoliv, klidně o víkendu na mimořádné schůzi, deklarujeme ochotu, když nám řeknete: Ano, teď se nám to povedlo, tak deklarujeme ochotu zkrátit druhé čtení ještě víc než o dvacet dní. Ale já osobně nejsem ochoten jednat o předloze vládního návrhu, o které předseda vlády říká: Ta se nám tedy fakt nepovedla. To se nám tedy fakt nepovedla celá vláda. Proto dávám návrh na vrácení k přepracování.

