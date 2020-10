Kalousek (TOP 09): Vláda neudělala jediné opatření, aby vylepšila bilanci státního rozpočtu

reklama

Dámy a pánové,

poslanecký klub TOP 09 nebude hlasovat pro návrh usnesení, protože nehlasoval pro zákon o státním rozpočtu na rok 2019. Nehlasoval pro něj především proto, že ho pokládal za velmi neodpovědný a proto, že vykazoval negativní fiskální úsilí. Abych přiblížil, co to je. Negativní fiskální úsilí je rozpočtová politika vlády, kdy vláda vědomě zhoršuje strukturální saldo veřejných rozpočtů a vědomě zhoršuje bilanci veřejných rozpočtů.

A tady se chci přiblížit oné často opakované větě pana premiéra i paní ministryně financí, kterou neustále opakují, jak vláda za posledních sedm let snížila dluh. No, je pravdou, že za posledních sedm let se snížil relativní poměr dluhu - nominální dluh se samozřejmě zvýšil - ale relativní poměr dluhu vůči HDP se výrazně snížil a to zhruba ze 41 % někam k 29 %. To je pravda.

Ale zasloužila se o to vláda, aby mohla říkat jménem premiéra nebo ministryně financí, snížili jsme? No, vláda snižuje státní dluh tehdy, když učiní v nějakém rozpočtovém roce aktivní opatření k vylepšení bilance státního rozpočtu a snížení dluhu. Říká se tomu pozitivní fiskální úsilí. A já se tady obracím s dotazem na paní ministryni financí - velmi bych si vážil, kdyby nám odpověděla - v kterém z těch sedmi let vyvinula vláda pozitivní fiskální úsilí. Obávám se, že nám nebude chtít odpovědět, tak odpovím za ní. Ani v jednou. Ani v jednom vláda nevyvinula pozitivní fiskální úsilí, to znamená, neudělala jediné aktivní opatření k tomu, aby byla vylepšena bilance státního rozpočtu. To dělá jenom ten hospodářský růst.

Čerpám výlučně z materiálu Ministerstva financí - finančních strategií, konvergenčních programů. To znamená, opravdu tady říkám jenom materiály z Ministerstva financí. V letech 2014 až 17 vláda ANO a sociální demokracie vyvíjela neutrální fiskální úsilí. To znamená, že pro snižování strukturálního deficitu, čili státního dluhu, neudělala sice vůbec nic pozitivního, ale alespoň neškodila.

Zatímco v letech 2018 a 19 vědomě vyvíjela negativní fiskální úsilí, to znamená, vědomě škodila, a negativní fiskální úsilí plánovala i pro rok 2020. Samozřejmě do roku 2020 vlétl covid a jsme někde úplně jinde. Ale říkám, vlastně cituji, nebo parafrázuji, nebo přibližuji, materiál Ministerstva financí proto, abych vám vysvětlil, že vláda nesnížila státní dluh ani o korunu. Relativní poměr státního dluhu vůči hrubému domácímu produktu byl snižován díky celoevropské a de facto celosvětové ekonomické konjunktuře. Vláda k tomu nepřispěla jedním jediným krokem.

Naopak, v letech 2018, 19 a 20 aktivními kroky tuto situaci zhoršovala. To se také dá vyčíst z materiálů Ministerstva financí. Takže není úplně pravda, že za všechny problémy dnešních dnů a těch dalších dnů, které nás čekají, může jenom covid. Může za něj i neodpovědná politika vlády. Je ovšem pravda, že vláda státní dluh nesnižovala.

Děkuji za pozornost.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



