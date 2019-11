Kalousek (TOP 09): Vaše argumentace falešná, manipulativní a prolhaná

Odpusťte, prosím, ale musím zareagovat na osočení nebo vystoupení vůči mé osobě jak pana místopředsedy Filipa, tak paní poslankyně Valachové.

Pan místopředseda Filip si posteskl, že by se ze mě zbláznil, neboť nic v jednacím řádu nepředpokládá diskusi před závěrečným hlasováním. No to já vím taky. Nic podle něj v jednacím řádu nepředpokládá, že vystoupí předsedové klubů se stanovisky svých klubů, že se to jenom tady zvykově respektuje. No to už pravda není. Podle § 67 - a já si dovolím ho odcitovat - kdykoli o to požádají, udělí se slovo prezidentovi republiky, členovi vlády, předsedovi a místopředsedům Sněmovny, předsedovi poslaneckého klubu... Teď jsou tam další funkcionáři, já zůstanu u toho předsedy poslaneckého klubu, protože to jsem já. A mám na vás otázku, pane místopředsedo Filipe, vy jste tu déle než já, jste právník, zda byste mi řekl, jestli jednací řád nějakým způsobem omezuje délku vystoupení, jestli jednací řád nedovoluje sdělovat stanovisko poslaneckého klubu třeba déle než pět minut. No nic takového v tom zákoně není. Proč omezujete něco, co je zákonem povoleno? Když tak ten zákon změňte, ale neútočte na něj proto, že podle něj postupuji. To si myslím, že není úplně fér. Fakt je, že ještě více nefér je ten zákon porušit, jako jste udělali v případě daňového balíčku vy.

Paní poslankyně Valachová říkala - no kdo jiný přece, než my, když jsme to celé prosadili a vymysleli a předložili, tak kdo jiný, než my by měl mít zájem na schválení rodičovského příspěvku? No já vám to prostřednictvím předsedajícího, paní poslankyně, věřím, ale proč už jste to dávno neodhlasovali? A proč to nechcete hlasovat teď? Je to pořád dokola. Měli jste možnost to hlasovat, máte možnost to hlasovat teď a vy to pořád nechcete hlasovat, protože říkáte - až bude odhlasován daňový balíček, dřív to pro nás nemá žádný smysl, protože je to provázané.

A teď já si dovolím položit vám a panu ministru Hamáčkovi a dalším nositelům tohoto úchvatného argumentu řečnickou otázku. Kdyby se stalo hypoteticky, byl by prohlasován rodičovský příspěvek i daňový balíček, daňový balíček by byl Senátem vrácen do Sněmovny, zatímco rodičovský příspěvek by byl Senátem schválen, a ve Sněmovně by se pro daňový balíček nedostalo 100 hlasů a nakonec by ten daňový balíček schválen nebyl, vystoupila by sociální demokracie a řekla by - okamžitě musíme redukovat rodičovský příspěvek, protože daňový balíček nebyl schválen? Nemusíte odpovídat, já vím, jaké by bylo vaše stanovisko. Odpovězte si sama sobě, jaké by bylo vaše stanovisko, a z toho snad každý pochopí, jak je vaše argumentace falešná, manipulativní a prolhaná.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Občané z této debaty nemohou mít radost Kalousek (TOP 09): Není tady sebemenší rozpočtová souvztažnost Tabák a lihoviny zdraží, Sněmovna schválila vyšší spotřební daň Stanjura (ODS): My jsme kritizovali úplně jiné věci, pane Hamáčku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.