Kalousek (TOP 09): Výrazně se ohrazuji proti stylu, kterým tahle komise pracovala

Dámy a pánové,

já jsem se nepřihlásil s přednostním právem, protože nevystupuji jménem poslaneckého klubu TOP 09, vystupuji výlučně se svým vlastním postojem.

Pokud byste se podívali do hlasovací listiny, když jsme projednávali zřízení této komise, zjistili byste, že jsem byl jediným poslancem, který hlasoval proti. Ostatní byli pro nebo se zdrželi. Já jsem hlasoval proti, protože jsem byl a dodnes jsem přesvědčen, že nebyly naplněny okolnosti, pro které Poslanecká sněmovna zřizuje vyšetřovací komisi. Poslanecká sněmovna zřizuje vyšetřovací komisi ve veřejném zájmu v okamžiku, kdy má nějaký důvod se domnívat, že standardní instituce, které mají šetření na starosti, mohou být pod politickým vlivem nebo mají nějaký důvod nekonat standardně a pak tedy nastupuje Poslanecká sněmovna, aby uplatnila svoji kontrolní roli institucí, která se jmenuje vyšetřovací komise.

Já se nedomníval a nedomnívám se dodnes a z té zprávy to také nevyplývá, že by bylo možné, že orgány činné v trestním řízení ať už v přípravném řízení nebo v trestním řízení nebo potom soudy že by nerozhodovaly objektivně. Mám pocit, že to vyšetřování probíhalo standardním způsobem a pokud věříme svým institucím, neměli jsme důvod zřídit vyšetřovací komisi. To byl můj názor, který mám dodnes a snažím se vám ho připomenout.

Samozřejmě respektuji, že to byl názor výrazně menšinový a Poslanecká sněmovna zřídila vyšetřovací komisi a já jsem se obával, že mnohem více než ke skutečnému vyšetření povede k účelovému pranýřování některých osob a bohužel ten výsledek má očekávání nejenom naplnil, ale dokonce překročil.

Pár poznámek k té věcné části, kde jsou závěry a formulace, se kterými nemohu souhlasit a pro které bych nemohl zvednout ruku, ať už je to ona úvaha o tom, že stát neměl právo vložit byty do akciové společnosti OKD. No, ti, kteří byli nějakým způsobem přinuceni se tou kauzou zabývat - já ano, protože jsem byl ministrem financí v letech 2006 - 2009 a pak 2010 až 2012 a vedl jsem se společností RPG řadu jednání i soudních sporů, tak víme, že tam stát nevložil do společnosti žádné byty jako nemovitosti. Ty tam vloženy nebyly. Tam byly vloženy jako nemovitosti domy s nájemními byty. Ono to vypadá jako slovíčkaření, ale není to slovíčkaření, to je po právní stránce úplně jiná kapitola a v žádném případě na to nelze uplatnit § 14 zákona 52/1966. Jsem si tím naprosto jist a mám od řady expertů tento názor mnohokrát potvrzený. Koneckonců, rozvedl ho dokonce i pan místopředseda Zaorálek, který upozornil na další odstavce § 14, že ty byty by tak musela označit vláda svým nařízením, což nikdy neudělala.

Podobných zcestných věcných i ekonomických závěrů je v té zprávě celá řada, ale prosím, já bych s nimi nepolemizoval, prostě je to nějaký názor těch, kteří byli zvoleni Poslaneckou sněmovnou, aby tam své názory napsaly a koneckonců instituce, které s tou zprávou mají nakládat, potom s těmi názory nějak naloží.

Důvod, pro který nejsem schopen se jakkoli k té zprávě přihlásit, je ona příloha. Na dvaadvaceti stránkách bije vyšetřovací komise na pranýř 15 až 20 jmen. Je velmi důsledná, od federálních ministrů až do předposledního předsedy vlády Sobotky, dokonce na posledních stránkách vyjadřuje svůj názor na trestní odpovědnost auditorské společnosti KPMG.

Víte, kdyby komise místo téhle přílohy napsala, že se domnívá, že dává podnět orgánům činným v trestním řízení, aby tu zprávu prostudovaly a vyvodily možnou trestní odpovědnost vůči jednotlivým osobám, aniž tam ty osoby byly takhle přehledně vyjmenovány, tak já jsem v tuhle chvíli ani nevystoupil. Prostě bych to vzal na vědomí a řekl bych si - no tak prostě na státním zastupitelství to bude dva roka, pak to dopadne tak, jak to dopadlo, když to šetřili vždycky, a pokládal bych tu věc tady za uzavřenou.

Ale na těch 22 stránkách jsou ta jména důsledně vyjmenována bez ohledu na to, že řada z těch lidí prošla přípravným řízením, byli prošetřováni orgány činnými v trestním řízení, orgány činné v trestním řízení to odložily a nevznesly obvinění. Bez ohledu na to, že vůči některým z nich bylo vzneseno obvinění a soud je osvobodil. Bez ohledu na to, že proběhly - a to komise musí vědět - u řady věcí ze začátku 90. let promlčecí lhůty. Prostě nemohu se zbavit dojmu, že to byl hlavní úkol, to bylo hlavní zadání rozhodujících členů vyšetřovací komise, vystavit seznam potenciálních zločinců. Ať už to dopadne jakkoliv, tak my vám tady říkáme, lidi, že tohle jsou ti, kteří za to můžou. To jsou ti zločinci. Ti to tady způsobili. A že není účelem skutečně dosáhnout objektivního vyšetření a spravedlnosti, ale účelem je pranýřovat jednak složitý transformační proces ze začátku 90. let, kdy byly transformována centrálně plánovaná ekonomika na ekonomiku tržní a za druhé pranýřovat konkrétní osoby.

Ale prosím. Všechny ty osoby, všechny ty živé osoby, které jsou tam vyjmenovány, se aspoň mohou bránit. Ale jak mám reagovat na větu, která při tom výčtu potenciálních zločinců, které přibíjí na vrata v otevřeném textu, píší další osoby, jejichž jména se vyskytla při prověřování případné trestnosti, jmenovitě Martin Brož, Petr Otava, Zdeněk Hrubý jsou již po smrti. Jak jste tohle mohli napsat? Vy jste se ani chvilku nezastyděli? Vy si opravdu neuvědomujete ty důsledky? Vy nevíte, že mrtvý se nemůže bránit a že se nemůže očistit? A že Zdeněk Hrubý, jeden z našich nejskvělejších horolezců, který prožil 57 let bezúhonného života, člověk, který byl oceněn za záchranu lidských životů v horách, člověk, který sloužil České republice jako náměstek ministra financí, v orgánech Evropské investiční banky, člověk, který spolupracoval s univerzitami v Oxfordu a v Cambridge a který po návratu z Himálaje měl nastoupit jako hostující profesor v národní univerzitě Austrálie, tam už nastoupit nemohl, protože zahynul, že na jeho životopisu bude navěky váš plivanec, protože ti všichni ostatní, kteří jsou živí, mohou udělat tiskové konference, mohou argumentovat, mohou se bránit, koneckonců mohou třeba pasivně čekat, že orgány činné v trestním řízení provedou to, co předpokládám, že provedou, že prostě prošetří to, co jste jim předali, zjistí, že pro to nejsou relevantní argumenty a případy odloží a všichni ti živí budou očištěni. Ti mrtví ne. Proti mrtvým se nedá zahájit přípravné řízení. Ty jste navždycky poplivali pro krátkodobé politické body pana poslance Černohorského a dalších. To je prostě eklhaft, kolegyně a kolegové.

Kdyby všechno ostatní v té zprávě bylo takové, že bych s tím mohl souhlasit, jakože není, tak tahle jediná věta mi zabraňuje udělat cokoliv, abych se s tou zprávou ztotožnil nebo snad vyjádřil nebo snad udělal cokoliv, co by vypadalo jako její podpora. Já se výrazně ohrazuji a jsem si vědom, že budu asi v menšině, ale výrazně se ohrazuji proti stylu, kterým tahle komise pracovala. Výrazně se ohražuji proti stylu, kterým poplivala bezúhonného člověka, který se nemůže bránit, protože už je sedm let mrtvý. A kdybych se proti tomu neohradil, kdybych proti tomu nehlasoval, tak bych se cítil tak trochu jako srab a tak trochu jako prase. A to opravdu nemám v úmyslu, proto jsem si vám to dovolil říci.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Přestaňme říkat, že děláme hospodářskou politiku, a svěřme to sedmi mužům Kalousek (TOP 09): Systém je potřeba vidět vcelku, protože ono se to na druhé straně vyboulí Kalousek (TOP 09): Návrh jistě přátelský je, ale především vůči úředníkům Finanční správy Kalousek: Šest let promarněných šancí i peněz na ministerstvu dopravy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.