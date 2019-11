Kalousek (TOP 09): Životní pojištění nikdy nebylo zdaňované, nikdy

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jsem rád, že paní ministryně potvrdila, že skutečně měla férovou politickou nabídku. (Ohlasy v sále.) A ano, ano, šlo, a myslím, že to neříkám poprvé, pokud jste mě poslouchali ráno, tak jsem to říkal také, šlo o tři pozměňovací návrhy. Nejde o pojišťovny, ale o pojistky. O životní pojistky. Znovu zdůrazňuji, že nikdy v minulosti nebyly technické rezervy na životní pojištění zdaňovány. Nikdy. Byly vždycky jenom řízeny vnitřní předpisy regulátorem a vnitřními kolaterály. Ano, byly zdaňovány technické rezervy na neživotní pojištění. To bylo skutečně odstraněno přijetím pozměňovacího návrhu poslance Suchánka. Ale životní pojištění, dvě třetiny portfolia, nikdy ty technické rezervy zdaňovány nebyly, protože to nedává sebemenší smysl.

To životní pojištění je produkt podporovaný státem. Každý z nás, přihlašuji se ke konfliktu zájmů, také mám životní pojištění, každý z nás, kdo máme životní pojištění, si můžeme odepsat ročně příslušnou částku z daní, protože je to kapitálové pojištění, a vedle toho, že doufáme, že se nám nic nestane a nebude nám tedy vyplácena pojistka za to, že jsme zraněni, nebo že jsme zemřeli, tak že po vypršení smlouvy tu našetřenou částku dostaneme včetně samozřejmě kapitálového výnosu. To je smysl kapitálového životního pojištění. Jestliže zdaníme technické rezervy, zvýšíme náklady pojišťoven a výnos bude menší. To je velmi logické. To je prostě jenom znárodnění části výnosů životního pojištění, kterého se vláda dopouští. Skoro ji mohlo taky napadnout zdanit rezervy zdravotních pojišťoven. To vás náhodou nenapadlo? Ale mohli byste, protože to dává úplně stejnou logiku. Byla by to úplně stejná hloupost.

Takže nám nešlo o pojišťovny, ale o 5,5 milionu pojistek, které uzavřeli občané České republiky, a kterým chcete znárodnit část jejich výnosů jejich pojistek. To zaprvé.

Zadruhé. Nešlo o hazard. Nešlo o hazard, ale šlo o... (Hluk v sále. Předseda Stanjura se nahlas baví s ministrem Zaorálkem.)

Zadruhé nešlo o hazard, ale šlo o logické odlišení toho, na čem se tvoří závislost, na čem se netvoří závislost. Jinými slovy nebylo pro řadu z nás přijatelné, aby se nepohnulo s jedním jediným procentem daňové zátěže na hracích automatech, ale zvýšilo se všechno ostatní. Vy jste to dotáhli ad absurdum. Vy jste hrací automaty nechali být a na úroveň hracích automatů jste zvýšili loterie. To ale není boj se závislostí. To je boj za ty, kterým patří hrací automaty. Boj se závislostí to v žádném případě být nemůže, protože není prokázaná žádná závislost na tom, že někdo sází sportku.

A ano, zatřetí, jde o katastrální úřad. Jestli se domníváte, že je správně, že začnou lidé platit dvojnásobek za poplatky na katastru, tak my se to nedomníváme.

Dopad těchhle tří návrhů do rozpočtu 2020 je naprosto minimální - ve sta milionech, neboť samozřejmě dopad zdanění technických rezerv životního pojištění se promítá až do roku 2021, nikoli do roku 2020. Nemám nic proti tomu, že jste tuhle seriózní nabídku odmítli. Ale budiž řečeno znovu a opakovaně, že místo abyste uzavřeli politickou dohodu s opozicí, rozhodli jste se vědomě porušit zákon. A pokládáte to za lepší. Dobře. Pokládáte to za lepší. Myslím si, že vláda nemá porušovat zákon, že žádný poslanec nemá vědomě porušovat zákon. Vy se domníváte, že ano. Tolik tedy k té dohodě.

A teď k tomu programovému prohlášení vlády. Nalijme si čistého vína. Vláda zveřejnila nějaké programové prohlášení a paní ministryně se odvolává na jeho body, které chce plnit. Není náhodou v tom programovém prohlášení také zrušení superhrubé mzdy? Pokud vím, tak je. Dokonce si vzpomínám, že bylo v programovém prohlášení i Sobotkovy vlády. Pokud jsme vyšli vládě vstříc, a já jsem předložil pozměňovací návrh, který tu superhrubou mzdu rušil, tak vláda se postavila proti svému programovému prohlášení a hlasovala proti tomuto návrhu.

A mohli bychom pokračovat v tom programovém prohlášení v dalších bodech. Vy se prostě na programové prohlášení odvoláváte tehdy, když se vám to hodí, ale tehdy, když jste voláni k odpovědnosti za jeho plnění, ať už se to týká zrušení superhrubé mzdy, či penzijní reformy, či čehokoli jiného, tak najednou programové prohlášení vlády není důležité, protože vy makáte a jedete podle svých priorit a ne podle programového prohlášení vlády.

Zatřetí. Vy jste si vzali deseti tisíce rodin skutečně jako rukojmí.

Vy jste v diskusi o daňovém balíčku účelově svázali rodičovský příspěvek s daněmi a řekli jste: My těm rodinám nic nedáme, dokud vy, koalice, nám neumožníte zvýšit daně. Ale ta souvztažnost - znovu opakuji - tam žádná není, ty zákony nemají mašličky a pokud jste to takhle chápali, tak musím položit řečnickou otázku, proč jste to tedy nedali do jednoho balíčku? Když vám nedělalo problém dát do jednoho balíčku devět zákonů, tak proč jste k tomu nepřidali rodičovský příspěvek? A neřekli jste, dobře, patří to k sobě. Ale to jste neřekli ani v prvním čtení, to jste neřekli ani ve druhém čtení, to říkáte teď zcela účelově a falešně ve čtení třetím. Já jsem četl na sociálních sítích paní poslankyni Valachovou, která říká: "Opozice si bere mladé rodiny jako rukojmí, ale my to nevzdáme!" Kdo si tady bere mladé rodiny jako rukojmí? No samozřejmě, že vy! Protože nedovolíte hlasovat rodičovský příspěvek dřív než bude prohlasován daňový balíček. Ale znovu opakuji: To spolu nesouvisí, to je účelová a falešná argumentace!

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



