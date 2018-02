Kaňkovský (KDU-ČSL): Po Drahošově prohře to nevzdávejme, naděje trvá

"Vítězství Miloše Zemana respektuji, byť mne nepotěšilo. Kdyby šlo o sportovní soutěž, tak bych panu prezidentovi pogratuloval. V tomto případě to ale udělat nemohu, považoval bych to za pokrytecké. Důvodem není to, že bych mu vítězství nepřál, či jej neuznal, ale proto, že mi vadí nepravdivé či zavádějící výroky od něj či od jeho týmu směrem k protikandidátovi. Naopak si moje ocenění zasluhuje Jiří Drahoš za to, že dokázal slušnou kampaní přesvědčit více než 2 miliony voličů. Velmi si vážím i přístupu jeho konkurentů z 1. kola, kteří mu nezištně a s velkým nasazením pomohli - ať už se jedná o Marka Hilšera, Pavla Fischera či Michala Horáčka,“ uvedl po volbách Vít Kaňkovský.

„Nechci hodnotit, co udělal který kandidát dobře či špatně. Ale velmi mne potěšilo povolební vyjádření profesora Drahoše, které bylo optimistické, nikoliv zatrpklé či jízlivé. Pan profesor se rozhodl dál působit ve veřejném životě, nikam neutíká, a to je moc dobře,“ ocenil Drahošovo vyjádření Kaňkovský a dodal: „Nevzdávejme to, naděje trvá, jedeme dál!“

Vít Kaňkovský také vyjádřil přání, aby lidé do budoucna nebyli jen konzumenti informací, které jim jsou předkládány či vnucovány, ale aby se je také snažili více ověřovat z více zdrojů. „Jen tak je možné si udělat o věcech vlastní názor a nenechat se ovlivnit smyšlenými či tendenčně upravenými informacemi,“ dodal Kaňkovský.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



