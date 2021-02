Kaňkovský (KDU-ČSL): Pro školy je potřeba vybrat ty neinvazivní formy testů

reklama

Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové,

krátce k oběma předřečnicím. My za KDU-ČSL jednoznačně považujeme za důležité motivovat lidi k tomu, aby se chovali zodpovědněji právě v rámci karantény a případně izolace s onemocněním COVID-19. Podle mého názoru příspěvek a finanční motivace v tomto směru pomoci může. Jak moc to bude, samozřejmě ukáže praxe.

Ale navázal bych na to, co říkala ještě kolegyně Aulická Jírovcová prostřednictvím pana předsedajícího. Co se týče testování, tak tady jsme hodně zaspali. A upozorňovali jsme na to už v jarní vlně 2020, že je potřeba jednak více testovat a více taky stratifikovat ty formy testů. My o tom budeme diskutovat příští týden na zdravotním výboru, nicméně není to první výkop. Už jsme o tom diskutovali minulý týden velmi podrobně na zdravotním podvýboru, který vede pan profesor Válek.

A pokud dneska uvažujeme o testování ve firmách v masivnější podobě, to už jsme tady také měli mít na podzim a také jsme na to upozorňovali a vyzývali k tomu. Škoda, že k tomu nedošlo. A pokud se týká škol, tady naprosto souhlasím s kolegyní Aulickou Jírovcovou, že je potřeba vybrat ty neinvazivní formy testů. Pokud chceme, aby rodiče byli v klidu a aby ty děti posílali do škol, tak musíme vybrat takové testy, které budou pokud možno co nejvíc spolehlivé, ale budou bezpečné i v tom smyslu, že budou co nejméně invazivní. Tady s tím naprosto souhlasím. A jenom možná na margo této věci, bylo by velmi dobře, kdyby na tom spolupracovalo Ministerstvo zdravotnictví s Ministerstvem školství, protože my si sice můžeme na zdravotním výboru leccos o tom popovídat, ale je potřeba, aby to bylo propojené právě i s Ministerstvem školství. To jenom na doplnění.

Děkuji.

