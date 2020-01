Kantor (KDU-ČSL): Ústavní stížnost je hotová, Ústavnímu soudu ji pošleme do konce ledna

Toto navýšení se totiž netýká zhruba 70 tisíc rodičů, kteří sice mají potomky do 4 let věku, ale příspěvek již vyčerpali ve zrychleném režimu. Lidovci chtějí, aby tuto diskriminaci Ústavní soud zrušil a navýšený příspěvek tak mohli dostat všichni rodiče s dětmi do 4 let věku k 31.12. 2019. Senátorský klub KDU-ČSL začne se sbíráním podpisů senátorů z dalších klubů po Tříkrálové sbírce a odeslat ji hodlá Ústavnímu soudu do konce ledna.

„Máme za to, že takový zákon je hrubě nespravedlivý. Mění pravidla uprostřed hry, rozděluje rodiče na základě svévolně zvoleného kritéria, vyvolává v nich silné zklamání důvěry v právo a dále bezdůvodně štěpí již tak rozdělenou společnost,“ komentuje iniciátor stížnosti Lumír Kantor.



„Nepřijde nám fér diskriminovat maminky a tatínky, kteří se již museli vrátit do zaměstnání,“ říká předseda lidovců Marek Výborný.



„Přechodná ustanovení upřesňují, že se navýšení vztahuje i na rodiče, kteří příspěvek začali čerpat již dle předchozí úpravy. Z této skupiny rodičů však vylučuje ty, kteří částku 220.000 Kč před 1. lednem 2020 dočerpali proto, že zvolili možnost rychlejšího čerpání dávky, kterou jim zákon nabízí. Tito rodiče takový důsledek rychlejšího čerpání přitom nemohli předpokládat. Ministryní práce byli naopak dlouho ujišťováni, že nárok na navýšení budou mít všichni rodiče dětí do 4 let,“ uvádí advokát Ondřej Strava.

