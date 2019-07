Kasal (ANO): Za čtyři roky bylo hospitalizováno 76 dětí

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolil možná za pana ministra odpovědět kolegům z ODS. Použiji vlastní statistiky, nevím, jestli odpovím úplně na všechno, ale jenom z jednoho okresu, protože děti se nepřemisťují do protialkoholní léčebny, ale jsou hospitalizovány v dětském oddělení. Takže to je statistika za čtyři roky, z období někdy 2012 až 2016. Tak za ty čtyři roky bylo hospitalizováno 76 dětí, rozptyl byl od osmi do sedmnácti let, rozptyl promile byl od 0,8 do 3,47. A dřív to bylo tak, že to bylo jenom na oslavy konce roku nebo o pomlázce, v současné době je to kdykoliv. A samozřejmě že ještě řeknu jednu věc, ta děcka jednak mají víc peněz, je to větší dostupnost, tak tady z tohohle pohledu to je jasné. A bylo tady ještě řečeno kolegou Stanjurou, prostřednictvím pana předsedajícího, jestli pivo, víno, tvrdý alkohol. Bohužel vám musím říct, že je to tak, že tam je používaný hodně tvrdý alkohol. Ta děcka to pijou jako vodu. To ani řada z nás, kteří tady jsme, tak by nevypili čtvrt litru. Oni si to nalijí do skleničky, vypijou to a během pěti minut zhasnou a vyveze je záchranka. A další problém je, to je na pana kolegu Skopečka, prostřednictvím pana předsedajícího, že to nejsou nízkopříjmové skupiny. Jsou to děcka, která jsou oblečená v super hadrech a která obcházejí diskotéky a tak dál. Je to samozřejmě mnohem širší problém. Nechci to tady jenom takhle bagatelizovat, ale je to opravdu komplexnější problém.

