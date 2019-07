Stanjura (ODS): Navržené zvýšení daní se týká pouze jedné kategorie, a to tvrdého alkoholu

Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz na pana ministra zdravotnictví, který tady velmi často používal výraz alkohol. Nic proti tomu, nechci zpochybňovat ani ta čísla, ani ty statistiky. Jenom by mě zajímalo, jestli jste mluvil o lihu, nebo o lihu, pivu a vínu dohromady. Proč se na to ptám? Když jste mluvil o tom, jak mladí lidé, když začínají pít - teď nemyslím děti, ale mluvím o mladých lidech - tak prvním nápojem je velmi často pivo. Na tom se možná shodneme.

A vaše vláda prosadila snížení DPH na točené pivo. Jakou to má souvislost s tím, co jste tady před chvilkou říkal? Je to konzistentní nebo konstantní, jak jste říkal, že jste konstantní ve svých názorech? Pokud ano, tak jste u DPH absolutně prohrál na točené pivo.

Takže já bych vás chtěl poprosit, když jste mluvil o tom alkoholu, té spotřebě a podobně. Na kterém místě jsme ve spotřebě piva ve světě? O tom jste nemluvil, mluvil jste o lihu. Piva, kde jste vy prosadili snížení DPH na točené pivo. My jsme to podpořili. Já jsem v tom zase konzistentní, že by se ty daně zvyšovat neměly. Ale pokud vy tvrdíte, že ano, ze tří komodit si vyberete jednu a o těch dvou tady mlčíte, u druhé jste dokonce to DPH snížili, tak v čem jste konstantní, v čem je to konzistentní?

Nebo pivo je zdravé podle vás? A mladí lidé mohou pít to pivo? Nebo jenom mluvíme o tvrdém alkoholu? To jsem z vašeho vystoupení nepochopil. Tak bych prosil o doplnění těch čísel, o kterých jste mluvil, abychom rozdělili tu debatu na pivo, víno a líh nebo tvrdý alkohol, pokud chcete, jak je to jednodušší. A pak se o tom bavme. Takhle se to dá všechno do kupy, ale to navržené zvýšení daní se týká pouze jedné kategorie, a to je tvrdého alkoholu nebo spotřební daně z lihu.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



autor: PV