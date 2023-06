Kettner (SPD): Co nám brání, abychom zákon o registrovaném partnerství novelizovali?

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, jako zástupce SPD, konzervativní strany, která hájí tradiční hodnoty a tím pádem i tradiční rodinu, tak asi nijak nepřekvapí má slova. My v současnosti máme dvě legislativní úpravy. Máme tady legislativně upraveno manželství pro heterosexuální páry a pak tady máme legislativně upraveno registrované, takzvané, partnerství.

Nerozumím tomu, proč by se dvě legislativy nějakým způsobem takhle měly najednou měnit, zasahovat do nich.

Když jsem poslouchal tady některé proslovy, když jsem zaslechl, že vlastně nemožnost uzavřít manželství pro homosexuální a lesbické páry, že jim brání ve štěstí. Nejsem si úplně jistý, že nějaký papír, který se bude nějakým způsobem nazývat, zaručí štěstí. Myslím si, že mnohé heterosexuální páry by o tom mohly povídat. Myslím si, že štěstí v tom soužití, v tom partnerském soužití je úplně, ale úplně někde jinde.

Co se týká toho takzvaně registrovaného partnerství proti tomuto, my vůbec jsme nikdy nevystupovali, nikdy jsme s tím problém neměli a chápeme, že v tom období, kdy tento zákon vešel v platnost, že se vyskytly praktické problémy, které ukázaly, že ten zákon není úplně dokonalý, že tam jsou problémy, které těmto párům prakticky znepříjemňují, znesnadňují život. Co nám brání, abychom tento zákon novelizovali? Abychom upravili ten zákon tak, aby všechny ty diskriminační části, které jim skutečně vadí, tak aby byly napraveny? Zaslechl jsem například i názor, že vadí ten samotný název registrované partnerství, to znamená, to registrování, že to vyvolává nějaké souvislosti - tak i tady přece není problém. Tak navrhněme jiný název, který bude, řekl bych, příjemnější sluchu, nebo který nebude vyvolávat nějaké negativní emoce. S tím my opravdu problémy nemáme.

Co máme ale velké problémy, je potom adopce dětí. Když se kouknete, kolik dětí je právně volných k adopci, je to velmi, velmi nízké procento. A i heterosexuální páry mají dlouhé pořadníky na tyto děti. A co, takže se to změní tímto zákonem a teď najednou těch dětí bude spousta naprosto, úplně pro všechny páry, které si zamanou? To je spíš jenom zbožné přání.

To znamená, za nás. Nechceme zasahovat do instituce manželství, které se v rámci staletí osvědčilo, na kterém stojí kořeny národa, na kterém stojí kořeny státu. A zaměřme se na úpravu té legislativy, toho registrovaného partnerství. Tam si myslím, že je cesta, kde je to průchozí cesta. A myslím si, že s úpravou, s novelizací toho registrovaného partnerství nebude mít problém nikdo napříč politickou Sněmovnou. A z tohoto důvodu, co jsem tady řekl, jménem klubu SPD dáváme návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

