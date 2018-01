Klán (KSČM): Pod rouškou systemizace

Dalo by se říci, že vše dopadlo jako obvykle. Namísto toho, aby zákon chránil úředníky, tak spíš vytvářel „divné“ prostředí, kdy neschopní lidé zůstávali a schopní odcházeli. Možná to takhle mělo být záměrně, aby se veřejná správa co nejvíce destabilizovala. Stačí se podívat na to, že ony obstrukce proti tomuto zákonu vedla pravice v čele s TOP 09 a ODS. Po schválení tohoto zákona nastal paradox, že místo toho, aby se státní správa zefektivnila, tak se zakonzervovala do dnešních dní. Vzhledem k tomu, že je složité odvolat úředníka z jeho postu, tak současná vláda představila v souladu se zákonem reorganizaci (rozumějme systemizaci) pracovních míst. Zákon o státní službě jí to umožňuje jedenkrát za rok, kdy pracovní místa může zrušit, některá sloučit, případně přesunout. Prostě dělat reorganizaci. Ta se bude dít pokaždé, když přijde nová vládnoucí garnitura, a to se rovná špatné praxi, protože se ve své podstatě mohu zbavit schopných (nebo nepohodlných) lidí.

Nyní se dostávám k samotnému jádru problému. Současná vláda z několika vysokých úřednických postů (jedná se o odborné náměstky) odvolala několik lidí a ti zvažují žaloby. Nicméně vše se děje pod rouškou reorganizace. Když se ale podíváme na některá jména, která v tom figurují, tak musím se znalostí věci říci, že to byli lidé, kteří na pozici odborného náměstka neměli co dělat. Byli to spíš političtí náměstci. To ukazuje na fakt, že výběrové řízení a přijímání do pozic odborných náměstků je špatně nastaveno. Na těchto pozicích má být skutečně odborník a ne politicky protlačený člověk. Když prezident Miloš Zeman zákon o státní službě vetoval a přišel své veto vysvětlit do Poslanecké sněmovny, tak pronesl následující větu: „je hodně slimáčků, ale málo kapustičky.“ Měl pravdu. Na státní správě a jejím nabobtnání se chtěl přiživit téměř každý a nedokonalý služební zákon to měl ještě posvětit. Bohužel se tak i stalo.

Máme zde tedy defektní zákon, který byl za poslední 4 roky od jeho schválení mnohokrát novelizován. K tomu zde máme špatný výkon státní správy jako celku, který je podmíněn právě zákonem o státní službě. Vzhledem k tomu, že odborní náměstci, kteří byli odejiti z důvodu systemizace pracovních míst, podávají odvolání k superúřeníkovi a zvažují i žalobu, tak bude zajímavé, jak se celá věc vyvine z právního hlediska. Jejich propuštění je totiž podmíněno aktem systemizace a v tomto případě by měli být přesunuti na jiné místo. Nicméně právo nenalézá (v našich podmínkách by nemělo nalézat a to zdůrazňuji) spravedlnost s ohledem na politiku.

Mgr. Jan Klán KSČM



autor: PV