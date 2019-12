Klaus (Trikolóra): Matematika se špatně učí, tak počkáme do roku 2090, až se bude učit dobře

Tak dobrý den, dámy a pánové. Já jsem trpělivě vyčkal, až skončí faktické poznámky, ale nikomu to nevyčítám, protože sám často hovořím ve faktické poznámce.

Za prvé dochází k zajímavému jevu, že budu částečně souhlasit s paní poslankyní Valachovou, což je matematickým důkazem toho, že jsem humanista a v každém hledám především člověka. Budu se snažit také být nekonfliktní. Přesto si nemůžu pomoci, že ta snaha projednat tento zákon v devadesátce mi přijde naprosto nedůstojná a trapná. To jsou prostě vážné věci a ta snaha, že se to tady jako odmává během čtvrt hodiny, všechno se zase přemění, to skutečně se příliš nepovedlo, abych tady zahájil debatu o tomto zákoně.

Teď věcně. Ten zákon byl připravován delší dobu a jeho obsahem bylo zjednodušení a odbyrokratizování státní maturity s tím, že to, co bude dělat stát a jako by ty školy úkolovat, se stáhne na ty tzv. didaktické testy. To byla věc, kterou myslím všichni lidem napříč resortem zprava zleva velmi silně podporovali a já ji podporuji také, tzn. že stát dodá testy, otestuje matiku, češtinu, angličtinu, ti, co mají pětku, tak holt maturitu nemají, ti, co mají čtyřku a lepší, pokračují do školní části maturity a tu už si nějakým způsobem řídí ta škola. Čili až doposud to bylo v pořádku. A já bych zde podpořil pana ministra s tímto návrhem. No a pak se stalo to, že tam najednou přilítla další část, a to je zrušení matematiky. No a tady už s tím souhlasit nemohu, protože, pane ministře, vy si musíte uvědomit, jestli je vaší rolí hájit vzdělanost, konkurenceschopnost České republiky, a nebo jestli je vaší roli honění se za pár hlasy sedmnáctiletých a osmnáctiletých mladých lidí. Já si myslím, že je to a) a za druhé si myslím, že ani to b) vám nebude fungovat, protože Piráti navrhují, aby byla maturita za účast nebo něco takového podobného, takže stejně vám ty voliče jako by seberou v této věci (smích i potlesk se ozývá v sále), takže to úplně šťastné není.

Pak jsem tady často zaslechl jméno paní ředitelky Schejbalové z Asociace gymnázií. Tak tady musím říct, že učí našeho Kubu, takže já bych jí také velice rád poděkoval za její stanovisko - a setrvalé z hlediska maturity z matematiky. A budu pokračovat.

Celou dobu, jak sleduji ten veřejný prostor, tak se furt bavíme o tom - učitelé nemají vážnost, slabí studenti přicházejí na vysoké školy, všechno je to jenom průtokáč na peníze. A řešení? Zrušíme maturitu z matematiky. No tak já nevím, někdo z nás tady má to myšlení matematický nebo základní logický nějaký divný. Argumenty - matematika se špatně učí, tak počkáme do roku 2090, až se bude učit dobře - to také není řešení, to už přece budeme dávno mrtví kvůli té klimatické krizi (ozývá se smích v sále), čili to není řešení, které bychom mohli občanům nabídnout.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A teď si dovolím ještě jeden hlavní argument. Já mám těch dětí víc, nejenom u paní ředitelky Nad štolou, mám taky prvňáčka. No tak přijde prvňáček do školy, učí se číst atd., ale má čtyři hodiny počtů. V druhé třídě zase čtyři, pak má pět, pak má zase pět... A takhle to plus minus pokračuje až do maturity. Čili čtvrtina peněz, úsilí, učitelů, učebnic, naprosto všeho. A my pak po 13 letech řekneme - to byla jenom taková legrace, to ani nebudeme zkoušet, protože někomu to připadá těžké.

Takže kdybyste to mysleli vážně, tak tady stojíte, pane ministře, a říkáte: ať nejsou v první třídě počty, ať tancují, nebo nevím, ať tam dělají něco jiného. Já s vámi nebudu souhlasit, ale to by bylo logicky správné. Takhle bych to viděl, že ten svět vidíte a já bych se vás snažil přesvědčit, že ho vidíte špatně. Ale jakoby tam dávat to úsilí, ty učebnice, učitele, hodiny a hodiny času, a pak říct: to se ani nebude zkoušet, to žádný smysl nedává, protože zase tedy jako 27 let pedagog vám řeknu, že to, co se nezkouší, tak ti žáci neumějí. To mě můžete napadat nějakými těmi modernistickými řečmi takových těch lidí, kteří v životě neučili a jenom o tom něco píšou, ale ta realita je úplně jiná.

Takže my podáme pozměňovací návrh v tom smyslu, aby ty původní bohulibé myšlenky tohoto zákona byly zachovány, ale na tu matematiku aby se nesahalo, protože tím ohrožujeme konkurenceschopnost České republiky, úroveň vzdělání a všeho. Děkuji.

Psali jsme: Valachová (ČSSD): Naše děti se zhoršují ve čtenářské gramotnosti Baxa (ODS): Souhlasím s redukcí na didaktické testy Mašek (ANO): K některým věcem, které fungovaly, bychom se neměli bát vrátit Svoboda (ODS): Nechme rozhodování o matematice na školách

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.