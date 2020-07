Klaus (Trikolóra): Nechci, abychom ručili za dluhy Itálie, Španělska a dalších zemí

reklama

Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se také rád vyjádřil k této problematice za hnutí Trikolóra a také načetl usnesení, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Evropská unie ve velice těžkých dnech úderu koronaviru totálně selhala. To není nikterak naše stanovisko, to jste všichni viděli na vlastní oči a dokonce i tady ta místní "pátá kolona" tady byla zticha jako oukropečci a ani nereagovali na to, když jsem to tady třeba kritizoval. Dneska už asi přiběhnou tady k mluvítku a budou mě umravňovat a opravovat. Ale Evropská unie se opravdu ukázala jako byrokratický moloch, který nedělal nic, všechno nechal na národních vládách, které se sami zoufale snažily situaci nějakým způsobem řešit.

Ovšem teď, hned jak trošku otrnulo, jak se zdravotní situace zlepšila, tak se přichází s novým plánem. A ten plán je jednoznačný. Je to více Evropy, menší pravomoci národních států, utužení nadnárodního státu Evropské unie, společné daně, společné ručení za dluhy. To je to, co přináší, a my za hnutí Trikolóra říkáme zásadní, zásadní, ne.

O těch čtyřech druzích daní, co se chystají, jsem tady už mluvil minule. Já skutečně nechci, abychom ručili za dluhy Itálie, Španělska a dalších zemí. Není k tomu žádný důvod.

Za chvíli se vyjádřím tady k vládnoucímu hnutí, ale také bych se zeptal naší opozice. Já jsem zaznamenal, tedy já ne, říkal mi to můj syn, že Piráti, TOP 09, lidovci a STAN vyzývají vládu nebo nějakým usnesením, abychom to podpořili. Nezlobte se na mě, to je schizofrenie. Vy tady pomalu mlátíte hlavou o pultík, že vláda má 500 mld. sekeru a jak je to nehospodárné a jak musíme nevím jak se chovat a kritizujete oprávněně paní ministryni Schillerovou, ale tady přicházíme s dluhem 750 mld. eur, jo, což je matematicky například nekonečně krát více a to je v pořádku, to ještě budeme všichni podporovat. To přece není absolutně normální.

Abych byl spravedlivý, tato debata je samozřejmě v opozici ANO a pana premiéra. Protože nezlobte se na mě, na mě to dělá dojem, že vaší strategií je v Blesku to kritizovat, tady na mikrofon to pro voliče kritizovat, ale pak raději utéct ze sálu a nenechat to hlasovat, abyste zakryli to, že vláda s tím souhlasit bude. Čili já bych tuto vaši pozici rád vyjasnil. Protože vaše slovo má být ano, ano, nebo ne, ne. Buď jste eurohujerská strana, zavedete zelenou devastaci Evropy, toto donášíte českým občanům nebo je hájíte. Ale není možné říkat, že je hájíte a zároveň to potichu činit, jak často činí vaši europoslanci.

Moje usnesení bude znít: Poslanecká sněmovna ukládá vládě za prvé, aby vetovala návrh Evropské komise na vznik společných evropských daní a za druhé, aby vetovala návrh Evropské komise na vznik společných dluhopisů. Děkuji vám.

