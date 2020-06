Klaus (Trikolóra): Sledujeme tady festival populismu

reklama

Dobrý den, když už jsem tady čekal ty hodiny, tak já to zkusím stihnout. Fascinuje mě, kolik je tady znalců slepic, trošku tu hrabivost a hrabavost si pletou, nebo jestli se to pěstuje a chová, tak já se také zkusím k tomu přihlásit.

Moje tchyně, tedy bývalá, má slepičky, dokonce je má tedy v takové jako malé zahrádce v pražské Tróji, kde jsou nějak ty baráky za 80 miliónů, a tam ty slepičky běhají a jsou šťastné, jo? Takže to je důležité. Dneska možná dostanu nějaký vajíčka, tak to je jeden důležitý moment.

Druhý moment je, že tady sledujeme festival populismu. My jako Trikolóra jsme striktně proti týrání zvířat, jsme ochotni podpořit ty části, které se týkají množíren. U těch trestů bych se jenom nerad dožil toho, že za týrání zvířete bude větší trest než za loupežné přepadení babičky tady někde, které seberou důchod, ale to je druhá věc.

Ale když jsme tedy proti těm klecím, tak vám na jedné straně nevadí králíčci, slepice vadí, a pak ještě lidi strašně rádi chodí do ZOO, takže vám nevadí ani zase ZOO. Já třeba bydlím kousek od ZOO a s dětmi jsem tam vždycky chodil, hlavně v zimě. No, já jsem byl vždycky z toho velice smutný, jo, tam koukat se na ta degenerovaná zvířata v těch klecích, ale lidi tam masově chodí, tisíce, takže to si nikdo netroufne tady to tohle téma otevřít, to samozřejmě buďte zticha, ale zrovna ty slepice, teďka o tom psali v Blesku, tak to všichni budeme řešit.

Anketa Je Nora Fridrichová kvalitní novinářka? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 13037 lidí

Já bych - ještě to stihneme - bych také rád povolal pana poslance Skopečka z parlamentního bufetu, protože on tady tak velice, když jsme se bavili o soběstačnosti českých potravin, tak na mě tady tak útočili, že jakákoliv regulace a byrokracie, to vůbec není pravicový, dokonce pan poslanec Bendl se sám smál tomu, jak to hezky řekl, to už jsou ti nejvtipnější potom, když se tomu sám smějete, no tak teď přijďte k mikrofonu, protože u klecových chovů neděláte nic jinýho než regulaci, kterou zlikvidujete české drůbežáře a ty vajíčka z těch klecových chovů se sem budou vozit z Polska, z Litvy a odjinud.

Tady bych ještě zdůraznil, že se u toho často také podvádí, protože na tom vajíčku nikdo nepozná, kde bylo jako počato, jo, podobně jako když máte to dítko, tak taky na něm nevidíte, jestli bylo počato v kriminále o krátké návštěvě nebo na Maledivách při západu slunce v nějakém nádherném resortu.

Čili tady opravdu od té ODS bych to rád slyšel, jo, jestli vždycky jste takoví jenom podle toho, co říkají ty průzkumy veřejného mínění, co zrovna vyjde, nebo jestli jste zásadoví, protože jste úplně stejní jako ten Babiš, ještě horší, jo, on sem posílá takový ty milý zemědělce, který jako proti tomu brojí, ale samozřejmě ten pokyn je tak nějak nezávisle aby to prošlo, protože v těch médiích se to bude dobře vyjímat. Čili je to úplně to stejné.

No, ještě k těm slepičkám. Moje pozorování na chalupě, také sousedé je měli, myslím, že jsou i inteligentnější zvířata, třeba liška nebo já nevím, delfín, pes, ale já bych opravdu jim přál to dobré, ať mají třeba kancelář jako pan Vondráček a jenom jednoho toho kohoutka, že jo, jako to máme my, ať prožijí šťastný život, ale pak by to vajíčko stálo 37 tisíc a to v realitě prostě neexistuje.

O těch úhynech v těch volných chovech, na to nejsem expert, k tomu se nebudu vyjadřovat, ale skutečně já jsem ochoten ten zákon podpořit ve chvíli, kdy se nikde nebudou pěstovat klecová vajíčka a skutečně bude technologie, která to rozpozná. Pak to dává smysl, ať tedy skutečně ta zvířata mají co nejlepší život. Stejně je teda nakonec zabijeme a sníme, to si zase přiznejme jako lidé, ale dobře. Ale dokud to (nesrozumitelné) není, tak je to jenom likvidace zase části českého potravinářského průmyslu a nic za to. To je zhruba moje stanovisko a ještě jsem to stihl.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klaus (Trikolóra): Neexistují žádná data z roku 1500 o počtu srážek, je to čistě populistická debata Klaus (Trikolóra): Drtivá většina zahraničně politických věcí není černobílá Klaus (Trikolóra): Nechci se dožít stavu, kdy budeme čekat, až přiletí letadlo z Marrákéše, z Ruska nebo z Číny a doveze potraviny Klaus (Trikolóra): Evropská unie také žádné peníze nemá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.