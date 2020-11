Klaus (Trikolóra): Vyžrali jste stát zevnitř

reklama

Dámy a pánové, vážená paní ministryně, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem hnutí Trikolora k předloženému návrhu státního rozpočtu pro rok 2021.

Žijeme ve velice těžké době, státní finance jsou na plicní ventilaci nebo spíše už nějakém mimotělním oběhu a já skutečně nevěřím vlastním uším, co tady od rána slyším za debaty. Slova o tom, jak se proinvestujeme do budoucnosti, o proinvestičním rozpočtu apod., je, paní ministryně, věcí, která mi evokuje, že vůbec nevíte, co zde hájíte. Vraťme se o rok nazpět. Přesně před rokem jsem tady stál a navrhl jsem snížení výdajů o 50 mld. s odůvodněním, že v době, kdy je konjunktura, v době, kdy se ekonomice a celé společnosti daří, není možné mít ztrátový rozpočet. Že se musíme připravit na těžší časy, které mohou přijít. Samozřejmě jsem netušil, že ty těžké časy budou až tak těžké. Tehdy se stejnými argumenty jste se mi tady vysmívali a se svojí vládní většinou jste tento návrh zamítli. Čili nezodpovědně jste se chovali už loni. Socialisté všech druhů a typů tady odprava doleva přes sněmovnu jste už tak zvětšili stát a vyžrali zevnitř, že přestává být životaschopný řešit jakoukoliv krizi, nejenom tuto obrovskou, kterou máme.

Co dělat, co je největší hrozba nyní? Podle mne jako přesvědčeného starého demokrata se nejvíce děsím likvidace střední třídy a s tím spojených politických dopadů. Zažili jsme to ve 20. století bohužel několikrát. Hrozí a už je realitou rozpad státních financí, za dveřmi číhá buď hyperinflace, případné otřesy bankovního sektoru a vy se neustále tváříte, že dluhy nevadí a nikdo je nebude platit. To lžete lidem! Žádný z vás, co pro to hlasujete, se takhle doma nechováte. Tady se tak chováte, protože se díváte nejdál do příštího října, že už tady třeba za rok nebudete.

Ale já se opět musím přihlásit k Aloisi Rašínovi, už jste tady o něm mluvili, který řekl, že republika není dojná kráva. Dluhy, které nyní děláme, ty nebudou platit naše děti a vnuci, ty budeme platit my a naši současní vkladatelé. To si tady nemalujme tu situaci narůžovo. Myslíte na ty lidi, kteří tu republiku živí? Kteří ty daně platí? Je skutečně namístě přehodnotit řadu věcí a stát velice výrazně zeštíhlit. Musíme skutečně v této době podporovat politické neziskovky? Musíme mít Senát? Nesmyslné kraje? Nestačí nám tady sto poslanců? Dneska nás tady je sto a demokracie není ohrožena. Co by se stalo tak hrozného, kdyby hodnoty Pirátů hájil pan Ferjenčík a pan Profant si hrál na počítali někde doma? Nic, ne, přece ta politika by byla úplně stejná. Kdyby pan doktor Kaňkovský byl v nemocnici a jenom dojížděl na hlasování jednou za dva měsíce a vykonával občanské povolání. Čili tohle jsou všechno věci, to je příklad, že se musíme zamýšlet nad tím, jak zeštíhlit stát. Protože štíhlý stát - bohatý občan je hodnota, kterou my hájíme. Máme na to takové ty inkluze ve školách, máme na to novým zákonem o financování ve školství, kde jste se mnou patrně tehdy i souhlasila, kde desítkami miliard korun sanujeme poloprázdné střední školy?

Není na místě se vrátit k tomu, že priorita jsou základní školy? Velká část české vědy je zoufale neproduktivní, ale my o tom nediskutujeme. Tady půl roku nemáme žádnou informaci, jak dlouhá je třeba inkubační doba té nebezpečné nemoci Covid, jaká je nakažlivost a v jakých prostředích, čili nemáme žádné vědecké výsledky a všichni občané všechny informace čerpají od pana redaktora z Blesku, co si přečtou, nebo od pana Hamáčka, když jim něco řekne o mrazácích. Takhle bychom mohli jít rezort po rezortu a pokračovat a pokračovat. Je čas zeštíhlit stát a umožnit do budoucna činorodým lidem zase zbohatnout. Takto funguje kapitalismus, takto funguje náš bohatý a demokratický svět, ve kterém jsme žili do této doby a já v něm chci žít i nadále.

Trikolóra navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vrátila vládě České republiky návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021 s následujícím doporučením:

1. příjmy ponechat v navržené výši, 2. výdaje snížit o 120 mld., 3. saldo - 200 mld, termín sedm dnů. Odůvodnění jsem právě přečetl. Děkuji vám.

