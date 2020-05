Klaus (Trikolóra): Zastavení chaosu ve školách

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, já nebudu tak monotematický jako všichni mí ctění kolegové, protože jsem také proti korupci. Já nevím, kdo tady je pro korupci, čili to je jasné. Já bych chtěl zařadit na pořad schůze bod, který jsem nazval "Zastavení chaosu ve školách". Já to odůvodním. Pan ministr Plaga má takovou strategii, že vlastně v té své ministerské funkci je nejlepší to nějak přečkat, snaží si nenadělat osobní ani politické nepřátele. Když se zruší matika, protože je těžká, tak se zruší a takhle víceméně funguje rezort školství. Nicméně to, co nastává od 25. května ve školách, je s prominutím čistý chaos.

Já mám dítě v první třídě a předevčírem jsme dostali pokyn tedy k nástupu. Tam je ta jedna dimenze pana ministra - kdo nechce, tak nemusí - která to samozřejmě celé rozvíjí. U nás tedy učitelé nebudou, jen jakási asistentka s vychovatelkou, nebude družina. Děti na obědě sedí, dokud nedostanou hromadný pokyn. Asi aby se ty koronavirové buchtičky se šodó tak nějak rituálně tam zlikvidovaly. Ve škole může být jen určité procento žáků, čili chudáci páťáci se nedostanou, protože ti prvňáci a druháci, kteří měli přednost, už to obsadili.

A tím nekritizuji naši školu, ta jenom plní pokyny. Navíc je spousta škol, která neotevře vůbec. My, hnutí Trikolóra, se domníváme, že ať se školy buď otevřou normálně, nebo ať se neotvírají vůbec. My jsme na straně těch, kteří chtějí, aby se lidé navrátili do práce. Proto také podpoříme tady to znovuvrácení ošetřovného na původní úroveň, protože si myslíme, že lidé mají pracovat a podpoříme to, aby se žáci vrátili normálně do škol.

Vždyť jak to reálně bude? Buď u nás ve škole s velmi vysokou pravděpodobností budou všechny děti zcela zdravé. Pak není sebemenší důvod, aby tam nebyla paní učitelka, děti se normálně neučily a probíhal výukový proces a Elinka mohla na záchod i lichou minutu, nejenom sudou, nebo jak jsou tam ta opatření. A pakliže nedej bože bude nějaké dítě nakažené, tak není zase žádný důvod, aby seděly v nějakých podskupinách, posedávaly, sundavaly a nandavaly roušky a ještě se k tomu naprosto nic nenaučily, protože tam nebudou učitelé. To už pak je daleko lepší, když Eliška půjde s babičkou ráno nakrmit slepičky a pak si odpoledne udělají prvouku podle knížky a přečtou si kus slabikáře.

Takže pakliže bude ten bod zařazen, dovolil bych si načíst usnesení, které bych chtěl k tomuto přijmout. A to je za prvé: "Poslanecká sněmovna zavazuje vládu, aby zastavila chaos na základních školách." A za druhé: "Poslanecká sněmovna zavazuje vládu, aby všemi silami motivovala lidi k návratu do práce a žáky do normálního výukového procesu."

Takže to jsou moje body, které se, myslím, dotýkají této země stejně tak jako korupce. Děkuji.

