Klaus ml. (Trikolóra): Vždyť ty české likérky a legální výrobci už jsou také na hraně

Dobrý den. Jsme ve druhém čtení, čili já se vyjádřím obecně k tomuto zákonu. Začnu trošku zeširoka. Já se snažím přistupovat ke všem návrhům v této Sněmovně nepředpojatě. Takže řekněme Piráti jsou mi ideově docela daleko, ale když jsem připodepsal zákon, aby se cyklistům, tedy vodákům dal pokoj a mohli si dát pivo na lodičce, tak jsem pro. Když chtějí zavést prokurátorsko-policejní stát tím, že znemožní výkonné moci ovládat prokuraturu a policii, tak jsem zase proti a takhle k tomu přistupuji. Já to jenom dovysvětlím. Moc máme zákonodárnou, to jste vy, soudní, to jsou nezávislé soudy a pak máme moc výkonnou, která pochází z lidu, její součástí je policie i prokuratura a bez ohledu na to, co se aktuálně děje, se do toho nemá zasahovat.

A zrovna tak bych teď dneska promluvil k té vládní většině, tady k vašemu vládnoucímu hnutí. Já mám řadu z vás rád, je tady řada zajímavých poslanců a politiků, křesťan Juchelka, liberál Nacher, pan profesor Rais velice uvážlivý vždycky na školském výboru - ale promiňte mi, ten hlavní proud, co doručujete, se chová trošku jinak. Protože účelem státu je, aby nechal lidi být, aby nechal schopné lidi pracovat, protože tahle země zbohatla díky spontánním aktivitám lidí, nikoli kvůli aktivitám vlády, zákazům a příkazům. A jednou z klíčových věcí, které toto ovlivňují, jsou daně. A vy daně neustále zvyšujete. Vy daně zvyšujete, přijde zanedlouho hospodářská krize, čili pak to bude ještě horší. Odmítli jste snížit daň z nabývání nemovitostí, dneska zvyšujete další balík daní a je jasné, že ta společnost už je na hraně. Vy dobře víte, že když jste v roce 2017 zvýšili daně z tzv. hazardu, tak vám to nepřineslo víc peněz, ale naopak vám tři miliardy ubyly. A vy to jdete zase znovu zkusit a přelít další skupinu lidí na černý trh. To samé se týká alkoholu. Vždyť ty české likérky a legální výrobci už jsou také na hraně a ta daň je obrovská z každé té lahve.

Čili vy to zase zvýšíte. A oháníte se přitom nějakou obecnou prospěšností. Tady, prosím vás, kdyby to bylo obecně prospěšné, tak to zakážeme. Můžeme se o tom bavit, že blikající automat je tak strašná věc, že se prostě zákonem nechají rozbít a nikdo na nich nesmí hrát pod nějakými pokutami. Ale vy do toho montujete daně. To samé z hlediska cigaret. Takže teď se snažíte dosáhnout, aby ta krabička stála 200 korun nebo kolik těm občanům a argumentujete jejich zdravím. Takže to je zase věc naprosto nepřesná.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec

My tento zákon rozhodně nepodpoříme, protože, za prvé, zvýší daně, vytlačí spoustu slušných provozovatelů, ať už nějakého sázení a podobně, z trhu, přesune je na černý trh. To samé se stane s alkoholem. Co se stane s cigaretami, to tolik přesně nevím, protože já sám nekouřím, ale taky budou jistě nějaké pokusy to nějakým způsobem obcházet. Čili nedává to sebemenší logiku. A vy ty peníze navíc ani nedostanete, ten řádný přínos státního rozpočtu nebude a ta snaha jenom pak uplácet všechny možné voličské skupiny pak narazí na tu přicházející hospodářskou krizi. Takže je to ve vašem vlastním zájmu takovéto pokusy nedělat. Děkuji.

