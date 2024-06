Klement (KDU-ČSL): Pro zářijové senátní volby nabízíme skvělý tým kandidátů

„Pro zářijové senátní volby nabízíme skvělý tým kandidátů, kdy dva naši úspěšní kandidáti obhajují své mandáty a další dva jsou velmi úspěšnými komunálními politiky. Za KDU-ČSL zabojují o senátní mandát i dvě dámy, které mají srdce na tom správném místě a naplňují naše lidovecké DNA, tedy ochotu pomáhat nebo pečovat o naše tradice a zvyky,“ prezentuje lidovecký tým kandidátů Josef Klement, předseda senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí.

Kandidáti do senátních voleb 2024 (v abecedním pořadí):

Stanislav Antoš (57 let), kandidát ve volebním obvodu č. 11, Domažlice

V roce 1990 byl kooptován do plenárního shromáždění MNV za OF. S malými přestávkami v průběhu 25 let pracuje v rámci samosprávy města Domažlice. Osm let byl místostarostou, od roku 2023 je starostou města Domažlice. Stanislav Antoš je vyučený spojař, později si dodělal střední ekonomickou školu a vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na ZČU v Plzni. Deset let pracoval jako vedoucí redaktor Domažlického deníku, což mu spolu s komunální politikou dalo možnost poznat celý volební obvod.

V Senátu chce podpořit rozvoj svého příhraničního regionu, využít jeho potenciál v sousedství Bavorska. Tedy bojovat za propojení kvalitní silniční a železniční sítě. Stanislav Antoš chce bránit vylidňování venkova kvůli nedostatku lékařů a služeb, zároveň i brzdit přijímání zbytečných zákonů, které obtěžují každodenní život lidi.

Jiří Čunek (65 let) obhajující svůj senátní post ve volebním obvodu: č. 77, Vsetín

Jiří Čunek je velmi známý vsetínský starosta a senátor. V minulých volbách v roce 2018 vyhrál již v prvním kole a Vsetínsko reprezentuje v Senátu od roku 2006. Byl předsedou KDU-ČSL a v jeho politickém CV najdete pozice včetně ministra pro místní rozvoj nebo hejtmana Zlínského kraje.

V Senátu chce pokračovat v tématech, kterým se věnoval i v minulém období. Zejména zachování tradičního pojetí rodiny a podpory vzdělávání.

Marie Jílková (47 let), kandidátka ve volebním obvodu č. 59, Brno

Marie Jílková má zkušenosti z komunální politiky, kdy byla zastupitelkou a radní městské části Brno – střed. Kromě toho, že se naplno věnuje politice z pozice poslankyně PSP ČR za KDU-ČSL, je na plný úvazek i mámou, stejně tak i dcerou. Je tedy typickou představitelkou sendvičové generace, která pečuje jak o svoje děti, tak o své rodiče. Sny rodičů budou jejím hlavním tématem v kampani.

Cílem Marie Jílkové v Senátu bude hájit rodiče a řešit všechno, s čím se v životě potýkají. Ať jsou to rodiče, kteří potřebují dostupné služby pro děti, které by jim pomohly všechno stihnout, nebo rodiče, kteří se starají o svoje stárnoucí členy domácnosti a potřebují dostupné služby třeba jen proto, aby nabrali síly a měli čas i na sebe. Záleží jí na vlídném veřejném prostoru, aby si děti mohly bezpečně hrát, pohybovat se a nemusely u toho kličkovat mezi auty.

Patrik Kunčar (51 let) obhajující svůj senátní post ve volebním obvodu č. 80, Zlín

Patrik Kunčar je senátorem od roku 2014, kdy zvítězil v doplňovacích volbách do Senátu a v roce 2018 svůj mandát obhájil. Senátor Kunčar byl v letech 2010-2018 úspěšným starostou Uherského Brodu. V Senátu je Patrik Kunčar místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a zasadil se o změnu zbraňové legislativy vzhledem k rizikovým držitelům zbraní a zavedení dobře vybavených prvosledových hlídek u Policie ČR. Rád by se i nadále věnoval rozvoji svého regionu, bezpečnosti ČR a nelegální migraci, která je v jeho příhraničním regionu palčivým tématem.

Hana Pospíšilíková (59 let), kandidátka ve volebním obvodu č.62, Prostějov a část okr. Přerov

Hana Pospíšilíková se více než 17 let věnuje folkloru jako předsedkyně Hanáckého folklorního spolku, který má přes 700 členů. Jejím cílem v Senátu bude udržování kulturního dědictví a tradic našich předků, což zahrnuje i podporu místních služeb a spolků, které tvoří srdce každé obce.

David Šimek (47 let), kandidát ve volebním obvodu č. 50, Svitavy

David Šimek, nestraník za KDU ČSL, je od roku 2010 starostou města Svitavy a je třetím starostou Svitav, který zabojuje o post senátora za obvod Svitavy. Od roku 2012 je zastupitelem Pardubického kraje a od roku 2021 je poslancem Poslanecké sněmovny PČR. David Šimek je vystudovaný učitel, který by rád své zkušenosti ze všech úrovní politiky uplatnil ve svém regionu, a pomáhal starostům menších obcí.

„Jdeme do senátních voleb s obhajobou dvou senátních mandátů. Věřím nejenom v obhajobu u našich dvou stávajících senátorů Čunka a Kunčara, ale i v zisk minimálně dalšího mandátu. Naši kandidáti jsou spojení se svým obvodem, mají svá srdce i kořeny v místě, kde kandidují a budou to kvalitní členové horní komory Parlamentu, kteří naplní duch i literu Senátu,“ komentuje očekávaní výsledků senátních zářiových voleb Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL.

