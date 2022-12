Klíma (TOP 09): Kdyby agentura fungovala, tak tady dneska nestojíme

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Úplně na úvod kratičká reakce na pana kolegu Vondráčka k té horké jehle. Zákonná poslanecká iniciativa je naprosto legitimní. Nevím, co je na tom špatného, že se skupina poslanců domluvila, že to podá a sepíše. Tímto ještě jednou děkuju Karlu Haasovi a celé skupině. Ad horká jehla ještě jedna poznámka - mám zpětnou vazbu ze sportovního prostředí, že oceňují, jak moc a jak iniciativně se mohli na připomínkách k novele připojit, že se to vlastně nikdy doteď nestalo. A opět to jenom svědčí o tom, že to mělo širokou podporu i v té diskusi.

K mým předřečníkům - dozvěděli jsme se tady, že kolegové z hnutí ANO, ať už pan Babka nebo Richter říkali, sami přiznali, že agentura ne úplně fungovala tak, jak má. Kdyby totiž fungovala, tak tady dneska nestojíme, žádnou novelu neděláme a prostě se v klidu rozdělí všechny peníze, které jsou ve výzvách vypsány tak, jak se má. Stojíme ovšem v úplně jiném prostředí. Příklad jeden z mnoha, které bych mohl zmínit. Poznámka paní starostky z Vysočiny: Můžete mi poradit, na koho se mám obrátit, když potřebujeme zjistit, zda naši hasiči dostali dotaci z programu Můj klub 2022 z NSA? Tato organizace nebere telefony, nereaguje na maily, nemají žádný kontakt na zřizovatele.

Do 31. 12. mají mít hasiči a sportovní kluby peníze vyčerpány a dodnes nemají jedinou informaci. A úplně nejhorší je, že to jsou všechno lidi, kteří se věnují dětem ve svém volném čase, a pak se k nim NSA takto chová. Na MŠMT mi řekli, že to spadá pod pana premiéra. Tak se mám obrátit na něj? Nebo co ty spolky mají dělat? Děkuji moc za jakoukoliv informaci, kterou by mimochodem měly dostat všechny organizace a tak dále a tak dále.

Zrovna tak můžu reagovat mailem od předsedy fotbalového klubu z jižních Čech, starosty z jižních Čech, kteří mají úplně stejný problém. Takže znovu: pokud by agentura fungovala, tak tady dneska nestojíme a nemusíme nic řešit.

Mě tam zaujala jedna věc u té paní starostky, ta věta: "Kam se máme obrátit - třeba na poslance?" Neumím si ale představit, že by kdokoliv z nás sebral jakoukoliv žádost a šel na NSA se zeptat, jak to s ní vypadá. To by bylo tak nepřípustné. A myslím si, že proti tomuhle bychom se měli všichni, ať už sedíme tady nebo tady (ukazuje napravo i nalevo), postavit, aby kdokoliv z nás šel a zjišťoval, v jaké fázi je jakákoliv žádost. To je výsostné právo NSA. A ti lidé nemají jinou možnost než tlouct na vrata. Ono se jim neotevře. Takže doufejme, že celá rekonstrukce NSA, tak jak je nyní nastavena, přinese to, že tyhlety maily už nebudeme zažívat, hlavně ty situace nebudeme zažít.

A slova o zpolitizování celé NSA, no, tak to mi přijde hodně úsměvné, protože já v tuhle chvíli spatřuji, a pokud se podaří dozorčí komise ustanovit, jako jeden z možných jejích, a já doufám, že členy té komise budou i zástupci opozice, takže třeba, až se bude sestavovat její jednací řád nebo statut, tak jak se dohodneme, že bude třeba i to, jakou možnost mají kluby, anebo ti, kteří jsou neúspěšní, se někam obrátit, ale ne, abychom my tady se ptali po jednotlivých žádostech, ale abychom se ptali, jestli je nastaven dobře princip, abychom měli možnost se ptát předsedy NSA, jestli je ten princip nastavený tak, aby k těmhletěm situacím nemuselo docházet.

Co se týče rozhodčího soudu, si myslím, že se tady k tomu ještě vysloví pan poslanec Haas.

A znovu opakuji, že autorita pana docenta Brodce je natolik, že on je jediný, který zasedá i v mezinárodních arbitrážních soudech, že tak jak to popsal ve své reakci na stanovisko ČOV, a nechci se tady zmiňovat, že když tady mluvíme o autoritě docenta Brodce, tak nechci se tady zmiňovat o autoritě pana doktora Károlyiho, který to sepsal. Ale doufám, že statut rozhodčího soudu bude stanovovat, zvláště pro ty svazy, které nemají svoji arbitrážní komisi, že jim bude tu možnost dávat, aby se mohly obracet k němu. To je celé, proč tam tahleta douška je. Za mě to je všechno.

Děkuju za pozornost.

