Klusoň (ANO): Zelení Piráti – poslední rozloučení

Od posledních krajských voleb odchází řada jejich členů. Schválená reforma strany předsedy Zdeňka Hřiba nastartovala další masivní úbytek členské základny. Mohu zmínit ze známých jmen například Marcela Kolaju, bývalého europoslance, nebo Janu Michailidu, expertku na závislosti. Mám velkou obavu o budoucnost Pirátské strany a pirátského fóra. Pirátské fórum fungovalo dlouho jako zdroj zábavy pro mnoho politiků a novinářů, a zejména tedy pro mě. Bohužel se Piráti rozhodli pirátské fórum postupně uzavřít pro veřejnost. Úbytek členů se též negativně podepíše na pestrosti vedených témat.

V této souvislosti jsem se dotázal, zdali místnímu sdružení Pirátů Prahy 5 taktéž nehrozí úbytek členské základny. Samozřejmě jsem si vědom, že ukončení členství je standardně ohlašováno na pirátském fóru, nicméně oproti jiným organizacím veřejnou diskuzi na fóru tak trochu flákají. Světlou výjimkou je pouze paní zastupitelka Neubergová, která ve vnitrostranické diskuzi vyjádřila obavy o budoucnost Pirátů slovy - cituji: „My se fakt brzo rozpadneme… Stejně jak ti Zelení…“

Zkušení a dlouholetí straníci postupně z organizace odchází. Připravil jsem si seznam některých jmen a jejich vyjádření na pirátském fóru, proč ukončují členství. Avšak do dnešního dne Pirátskou stranu opouští stále další členové, proto se předem omlouvám, že seznam není kompletní.

Ondřej Kotas, bývalý pirátský zastupitel v Brně:

„Touto zprávou oznamuji své rozhodnutí ukončit členství v České pirátské straně s okamžitou platností. Rozhodl jsem se tak po zralé úvaze a zklamání z aktuálního směřování, které dle mého názoru již zásadně odbočilo od původních hodnot a principů, na kterých byla strana vystavěna. Když jsem do strany vstupoval, věřil jsem v prosazování otevřenosti, tolerance, skutečně demokratické diskuze a principu rovnosti bez ohledu na názory, osobní identitu nebo hodnotový rámec. Dnes však vidím, že se tyto ideály postupně vytrácejí a jsou nahrazovány jednáním, které upřednostňuje úzký hodnotový okruh, jenž nerespektuje diverzitu názorů a příliš často potlačuje kritické hlasy.“

Jan Liška, student VŠ a bývalý kandidát do krajského zastupitelstva:

„Tahle strana se o mladé a jejich problémy ani pořádně nezajímá a zajímat ani nebude. Pomalu, ale jistě se z Pirátů stává generická nicneříkající středně pravicová strana, která nemá co nabídnout. Pirátům chybí akceschopnost, sebereflexe, určitý prvek "rebélie", a zejména odvaha. Piráti nemají ani odvahu říkat, co si myslí a co je správné... natož něco dělat. Připojil jsem se s vidinou spolupráce v akční straně, která si nebere servítky a nebojí se zabrat - tato vidina se po roce členství zcela rozplynula.“

Zbyněk Miklík, bývalý náměstek hejtmana:

„ (…) Neztotožňuji se ale s některými body reformy pod názvem Nová vlna a neztotožňuji se s jednáním a vystupováním Zdeňka Hřiba. Hodnotím Zdeňka na základě práce v Praze (místo komunikací, mostů a obchvatu se prezentuje kompletní výměna odpadkových košů). (…) Nová vlna byla Zdeňkem prezentována jako něco, co nás „spasí“. Jako nějaká mantra, která když se bude dostatečně dlouho opakovat, vyhraje nám volby… Jinou myšlenku jsem od Zdeňka nezaznamenal. S volbami do sněmovny ani komunálu, ani tím, jak nás vnímají voliči, nemají pravidla fungování strany uvnitř nic společného. Zdeňkův tlak na schválení reformy jako celku, schválení všech bodů včetně bodu č. 8, ve mně prohlubují pochybnosti. Konečně jsem se s blížící se padesátkou naučil věřit intuici a ta mi říká, že tudy moje cesta nevede.“

Václav Kubaljak – bývalý předseda místního sdružení:

„Nicméně události posledních dní mě nutí zamyslet se, jestli jsem ještě členem strany, do které jsem vstupoval, a musím říct, že ne. Rekonstrukční politici si vybudovali klientelistickou síť, ovlivnili volby skrze porušování pravidel, jako je kodex čl. 4, písmeno g, nebo přes zákaz vynášet informace z uzavřených jednání, a dosadili skrze ně k pirátskému kormidlu kapitána, který stál u Dozimetru a nic nedělal. Z jeho crew pak rekrutovali bocmana a další pobočníky. Skrze vlnění rozhoupali palubu a teď se jen smějí. Ano, k nimi proklamovanému sjednocení dojde. Odejde každý, kdo by jim vzdoroval, a kdo neodejde, bude snadno odejit, protože už o tom, kdo má být odejit, nemusíme hlasovat. Zůstanu raději trosečníkem na pustém ostrově bez možnosti na záchranu a bez posádky, než abych něčemu takovému svítil.“

Při této příležitosti jsem se s panem radním také rozloučil. Poděkoval jsem mu za pirátské fórum, které bylo zdrojem neutuchající zábavy. Vysvětlil jsem mu, že všechno krásné jednou ale skončí. Vzpomínky zůstanou. Věřím, že se s panem radním zase brzy setkáme v jiných pirátských příznivých stranách. Držte kurz, Piráti.