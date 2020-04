Kobza (SPD): Demobloku nejde o blaho občanů. Mají strach, že by vláda mohla uspět

Pamatujme si, kdo a proč dosadil a drží škodiče Hřiba, Koláře, Novotného a jim podobné. Jsou to strany tzv. demobloku. Nechaly by nás klidně pomřít, jen když budou mít po příštích volbách zajištěnu vstupenku do parlamentního bufetu.

Začněme u nás doma. Opoziční strany TOP 09, KDU-ČSL, ODS, STAN a Piráti (ale bez SPD) vytrvale napadají vládu a ústřední krizový štáb za to, že bezpečnostní opatření jsou údajně zbytečná, dlouhá, drahá, likvidují živnostníky, zvyšují schodek rozpočtu atd. atd. Pokud se někdo domnívá, že za uvedenými prohlášeními je strach o budoucnost státu či národa, tak já se přiznám, že si to nemyslím. Jsem toho názoru, že všechna zmíněná prohlášení mají jednoho společného jmenovatele. Je jím strach. Strach z toho, že by se mohlo vládě Andreje Babiše podařit zastavit šíření pandemie u nás, což by ho jistě přivedlo k dalšímu volebnímu vítězství.

EU a NATO se nás z vysoka vybodly

Kdyby se ovšem podařilo dosáhnout vytrvalým tlakem za podpory spřízněných médií předčasného zrušení opatření a poté by došlo k nástupu druhé, ještě razantnější vlny epidemie, pak zmíněné strany budou hlasitě poukazovat, že za všechno může vláda. Konec konců, už jsme to zažili, když se jednalo o poslání roušek do Číny v lednu 2020. Partaje tzv. demobloku, které premiéra kritizovaly za nelidství, když je odmítl poslat, ho poté, co je poslal a nákaza se začala šířit i u nás, obviňovaly, že zavinil jejich nedostatek. Zase, podotýkám, v tom hnutí SPD nejelo. Aféry plynule navazují na snahy členů uvedených stran (kromě SPD) o maximální narušení vztahů s Čínou (pirát Hřib), s Ruskem (starosta Prahy 6 Kolář a jeho parta zase z výše uvedených partají) a v neposlední řadě i starosta Řeporyj Novotný se svou sjetou adorací vlasovců. Jde také o to zakrýt skutečnost, že nejenom EU a NATO, ale i jednotlivé hlavní členské státy EU se na ostatní z vysoka vybodly a hleděly přeplatit nebo zabavit dodávky pro jiné. V té době pomocnou ruku (resp. letadla plná testů, roušek a dalšího materiálu) dodaly do Evropy právě Rusko a Čína. No není to zvláštní a důvod k panice v demobloku?

Mgr. Jiří Kobza SPD



Nakažení migranti utíkají

EU opět prokázala svoji mimořádnou nekompetentnost a neschopnost přijmout řešení jiná, než že se snaží přerozdělit naše peníze, jak jsem psal dříve. EU navíc hodlá zahájit boj s dezinformacemi nacpáním neskutečných peněz do tzv. nezávislých médií – rozuměj do těch, která nezávisle hlásají onu „správnou“ unijně integrační propagandu. Vývoj u nás bude přitom do značné míry záviset na situaci v sousedních zemích, odkud dostáváme zprávy, jak nákaza COVID-19 propuká v imigračních centrech a migranti z nich utíkají. Bude záviset na tom, jak dokážeme uzavřít a uhlídat hranice. Takže až budeme poslouchat v České televizi srdcervoucí výlevy předsedy ODS Fialy či předsedkyně TOP 09 Pekarové-Adamové a dalších papalášů demobloku či Pirátů, přeložme si do reality, co nám vlastně říkají: Bojíme se, že Babiš uspěje. Nejde nám o lidi, jde nám o příští volby. Takže si pamatujme, kdo a proč dosadil a drží škodiče Hřiba, Koláře, Novotného a jim podobné. Jsou to právě strany demobloku. Nechaly by nás klidně pomřít, jen když budou mít po příštích volbách zajištěnu vstupenku do parlamentního bufetu. Tak vidím věci.

