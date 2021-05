Kobza (SPD): Kindervolby v Kocourkově

Kauza nezvladatelných erotických puzení ex-poslance Dominika Feriho by mohla být na první pohled celkem k smíchu. Charismatický exotický mladík různými způsoby získává to, co od žen chce, a ono se to provalí. I poslanec je jen člověk.

reklama

I když, pravda, je to ústavní činitel a neměl by si tedy při dobývání srdcí a jiných orgánů žen a dívek počínat (řečeno s Vladislavem Vančurou) „jako lancknechti, když dobyli město“.

Jenže on pod tím zdánlivě úsměvným povrchem dlí jeden mnohem temnější příběh, a ten se jmenuje „konec demokracie v Čechách“. Feriho úspěch v předchozích volbách byl dán jeho soustavnou aktivitou na sociálních sítích. Získal velké řady příznivců a sympatizantů, z velké části „-teens“, jen skrze svou atypickou vizáž a prázdné slibující věty typu „budu ve všem při vás, budu vám všechno říkat, budu transparentní, budete vědět o každém mém kroku“. To byla mantra jeho účtů na síti. A teď ho ze Sněmovní ulice a z kandidátky vyhání právě historka, kterou nikomu neříkal, naopak popíral a stále popírá. A jeho stoupenci (Pekarová, Jurečka, Kalousek, Ženíšek atd.) mu ještě tleskají, jaký je pašák, že abdikoval, a jak „vrátil do Čech politickou kulturu“ To si můžete hlavu ukroutit. Tady někdo dlouhodobě překračuje přinejmenším etické, ne-li trestní hranice, a ejhle, ještě dostane korunu za „navrácení politické kultury“.

Podstatou tohoto poučného příběhu je fakt, že naše demokracie je nemocná. Vzpomeňme, jak jsme po roce 1989 omlouvali ty nájezdy různých zpěváčků, herců a jiných známých tváří, avšak s nulovými politickými schopnostmi, do politických funkcí tím, že „naše demokracie je ještě příliš mladá a nezkušená a teď hlavně potřebujeme ty osobnosti“. Pamatuji si, jak zpěvák Sváťa Karásek (dej mu jeho pánbůh lehké spočinutí) byl kdysi kamsi nominován, a když se ho novináři ptali, co do té funkce chce vnést, odpověděl, že kandiduje „jako ta osobnost“. Od těch dob uplynulo několik dekád. „Ty osobnosti“ se většinou z politiky odporoučely (na rozdíl od Olgy Sommerové, která se do ní aspoň na chvilku podívá jako náhradnice za Feriho), a místo nich nastoupili zlatokopové. Lid si začal čím dál častěji šuškat, že do politiky jde jen ten, kdo nic jiného neumí. A mnohdy (jistě ne vždy) to byla pravda. Opět vzpomeňme, kolik lidí se de facto narodilo ve vrcholné politice – Stanislav Gross, Bohuslav Sobotka, Jan Hamáček, Kateřina Konečná, Marek Benda a další. Z velké části lidé, kteří před vstupem do politiky neměli žádnou nebo jen minimální zkušenost z praktického života. Což mimochodem znamená, že mu byli vzdáleni natolik, že – jak se říkalo za komunistů – ani nevědí, kolik stojí máslo.

Tato vlna se statutarizovala v podobě Pirátů a jakýsi bizarní výhonek TOP 09 byl Feri. Vlna mladých mužů a žen (či nebinárních atd. osob), která se skrze drtivé působení na mladé lidi na sociálních sítích dostala tam, kam se měla dostat třeba až po dvaceti letech sbírání zkušeností z jiné práce a obecně života mezi lidmi. Jak chcete rozhodovat o zákonech (tedy esenci pravidel života společnosti), když jste od ní na hony vzdáleni? Takový Feri ihned po maturitě naskočil (tehdy jako náhradník) do teplického zastupitelstva. To mu bylo osmnáct a neměl za sebou nic. V Poslanecké sněmovně se ocitl v jedenadvaceti, aniž by mezitím byť jediný den dělal něco jiného, než vypouštěl ty výše zmíněné bubliny prázdných slibů a usmíval se do kamer.

Podobně bychom si mohli odprezentovat většinu Pirátů. Za sebou nic, ale sebevědomí jak Ararat. Všimněte si, jak nás tento „kindermanagement“ apodikticky poučuje o čemkoli a nijak mu nepřekáží, že se mu zkušenější a odborně zdatnější lidé smějí. Oni to rádi vydrží, mají přece tu „vizi“. Tedy představu o tom, jak budou vládnout, ovládat, panovat. Proto tolik usilují o snížení voličského věku (aktivní na 16, pasivní na 18), proto tolik prosazují korespondenční a internetové hlasování (co obojí napáchalo za zvěrstva v USA, máme v živé paměti). Protože vědí, že „děti“ mohou volit zase jenom děti. Bez zkušenosti, bez zodpovědnosti, třeba jen na zajímavou tvář a exotický účes. K čemu znalosti, odbornost, myšlenky? To je nemoderní veteš.

Feriho trapná lapálie, bojím se, je příznačnou předehrou toho, co nás teď bude čekat dennodenně až do voleb (a jistě i po nich, neboť v naší zemi se ustálil podivný zvyk vést předvolební kampaň jaksi neustále). Diletanti na vysokých židlích budou poroučet a nám ostatním zbude jediné právo: mlčky poslouchat. A kdybychom snad zaprotestovali, nakráčí Věra Jourová a – jak se hezky vyjádřila na margo svobodných webů, prostě „je vyhladoví“ (odřízne od příjmů).

Z této pornopříhody bychom si měli vzít náležité poučení. Nejen o tom, že lež má krátké nohy, nebo o tom, že komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Především ale modelové memento o tom, jak skončí celá společnost, předáme-li ji do rukou politickému kindermanagementu. To už nebude jen Kocourkov. To bude Dům hrůzy. Ale ne ten pohádkový, na Matějské pouti, nýbrž skutečný.

Jiří Kobza

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Feri? Na to se nedá zapomenout.“ Máme očitého svědka z tramvaje číslo 13. Tehdy čerstvý poslanec, mladinké studentky a nechutný akt Feri je vyřízený nejen v politice. Než rozhodne soud... Roman Joch i o Pekarové Adamové Sommerová za Feriho. LES bude zastoupen ve Sněmovně Feriho kauza? Ruská stopa! Bojovnice s dezinformacemi má jasno

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.