Kobza (SPD): Konec naší civilizace?

Mimochodem, bylo by hodně zajímavé, jak by tento jasnozřivý myslitel posoudil dobu naši, přítomnou. Možná by nebyl daleko od tezí, které tu předkládám já.

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s tak zbytnělým sociálním systémem, že se na něj snaží úspěšně napojit další miliony parazitů z celého světa – Afghánci počínaje a Somálci konče. Navíc se Evropská unie stala světovým lídrem v krafání do věcí, do kterých jí nic není. V tom se, pravda, velmi pilně přiučila od Spojených států amerických, toho proslulého „světového četníka“, který nejen že poučí každého, kdo o to nestojí, ale je i mistrem vývozu demokracie na lafetách děl a křídlech bezpilotních zabijáků – dronů. Čímž vyrábí ohniska válečného napětí na mnoha místech tzv. Třetího světa.

Leč zpět na starý kontinent. Evropské vlády, včetně té české, za peníze vymírajících Evropanů stimulují rychle se množící Afričany, aby se množili ještě rychleji, a pak je s okázalým dojetím nad vlastní šlechetností – a někdy i nadšeným tancem s oštěpem v ruce – opět za peníze vymírajících Evropanů dovážejí do Evropy a nutí vymírající Evropany, aby jim zajistili – samozřejmě na svůj úkor, zato však s ohněm v srdci - evropskou životní úroveň.

Podívejme se, co dělá Čína. Ta bez sebemenšího sentimentu pod cenou vykupuje africké zdroje surovin. Evropa si z Afriky dováží černochy, Čína suroviny. Evropské vlády dovážejí do Evropy zdroje bídy a násilí, čínská vláda dováží do Číny zdroje prosperity. Která strategie je lepší, není těžké odhadnout. Pohádkám o jaderných fyzicích, leteckých konstruktérech a nesmírně zručných a pracovitých řemeslnících cestujících na gumových člunech z Afriky do Evropy už dnes nikdo nevěří. A víte, co je zvláštní? Podobně jako Čína se chová třeba i Japonsko nebo Jižní Korea, zatímco jako Evropa se nechová nikdo. Proč asi?

Ti politici, kteří chtějí odvést pozornost od skutečných problémů naší země, nejprve nasadili migrační invazi s humanitárními hesly na monstrancích. U občanů s tím neuspěli. Tak teď možná budou opět žádat preventivní (že by i jaderný?) útok na Rusko. Nejvíc chtějí válčit vždycky ti, kteří by si jen z pouhé facky nadělali do kalhot. Jsou to takoví Jasánkové verze 2.0. Mohli by si ale aspoň přečíst čerstvé informace o debaklu polského – proti Rusku zaměřeného – virtuálního vojenského cvičení Zima 20, které proběhlo v minulých dnech a skončilo totální blamáží, což nakonec musel uznat i prezident Duda a ministr Blasczak. Už pátý den od počátku virtuálního konfliktu vojska nejmenovaného východního útočníka (rozuměj: Ruska) postoupila až k řece Visle, předtím doslova rozdrtila polská vojska na východě země. Přitom se virtuálních štábních manévrů se účastnilo několik tisíc důstojníků, kteří měli k dispozici mimo jiné americké rakety Patriot a podporu NATO. Podle plánů se měli úspěšně bránit nejméně 22 dní, ale virtuální Rusové dosáhli předměstí Varšavy už za čtyři dny. Báječně na debakl reagoval portál Natoaktual.cz: Podle něj „i prohraná cvičení jsou důležitá.“ No ovšem, jako demonstrace síly a hrozba druhé straně. I když tato dopadla spíše podle židovského rčení „i prodělek je kšeft“.

Rozehrávači podobných nebezpečných her, sloužící zájmům rozhodně nikoli národním, plní rozkazy. Během třicet let vyprodali národní ekonomiku, učinili z naší země montovnu, skladový areál, překladiště a shopping-park. Z nás pak se pokoušejí učinit tupé poslouchající ovce orientované jen na spotřebu bezcenného a nepotřebného zboží. Jak už před časem, loni zjara, prorocky napsal týdeník Ekonom, pandemie nám ukáže, to všechno k životu nepotřebujeme. To jsou slova, jež by se měla tesat.

Proč se jimi neřídíme? Proč nenasloucháme moudrým větám a papouškujeme fráze z Berlína a Bruselu? Protože máme tu vládu, kterou máme. Na starou bačkoru. Změní to podzimní volby? Bez nás všech, kteří si to uvědomujeme, nikoli.

