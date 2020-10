Kobza (SPD): Manipulace na druhou?

Víc než kdy jindy, co pamatuji, připomíná mi dnešní veřejná diskuse známé Sokratovo motto „Vím, že nic nevím“. On to myslel samozřejmě trochu jinak.

Tím, že přiznal, že ví méně, než je celá pravda, ví méně, než by chtěl, tak tím vlastně ví mnohem víc než všichni ti, co domnívají, že vědí všechno. Filosoficky řečeno: „Myslím, že všechno vím, což znamená, že nevím vlastně nic.“

Přijde vám to složité? Ale vůbec. Stačí se pročítat součastnou debatní palbou názorů na covid-krizi. Po páté, šesté probírce komentáři pod různými články na webech si nutně připadáte jako v areálu vševědů. Ten se však, jak známo (tamní pacienti prominou) v Praze nachází na jediném místě, a to v Bohnicích.

Už jsem se dočetl lecčehos. Že coronavirus vynalezl Bill Gates, aby vydělal na vakcíně, kterou za tím účelem vynalezl. A proto tím promořil půlku světa, aby dolary jen pršely. Taky to, že u počátku „myšlenky“ covidu byli různí zednáři, Ilumináti, také hrabě Coudenhove-Kallergi se svou panevropskou ideologií, protože ti všichni vlastně chtěli či chtějí vyhubit tři čtvrtiny lidstva a tomu zbytku vesele vládnout. Za takovou spekulaci by se nestyděl ani Orwell. Ze všech teorií, které jsem přečetl, mi pořád nejpravděpodobněji vychází ta, v níž hraje hlavní roli zlodějna a nepořádek. O tom, že Spojené státy přestěhovaly ještě za Obamy jistý virový výzkum (jako z udělání právě tenhle) do Číny a (jako z udělání právě do provincie Wu-Chan) mluvil na tiskovce v Bílém domě i šéf toho výzkumu Anthony Fauci. Dá se velmi snadno věřit teorii, že nějací čínští pracovníci v manuálních profesích v tom výzkumáku kradli pokusně nakažené netopýry a prodávali je na onu tržnici, kde byl dohledán jakýsi první otisk problému jménem covid. A pak už to jelo jak po másle. Nehotový (nejspíše k vojenským účelům) vyvíjený virus se začal šířit exponenciálním tempem a dnes nikdo neví, co s tím. Dokonce ani sami pravděpodobní pachatelé v USA.

A protože nic není jisté, tak jsem se rozhodl jít na to od lesa, tedy cestou vox populi. Vyhlásil jsem na své facebookové stránce soutěž o nejdivočejší dezinformaci o coronaviru. Zde uvádím finalisty pěkně pohromadě. Nechám na vás, kdo je vítěz. Mimochodem – odpovědi cituji doslovně, aby mě někdo neobvinil z šíření konspiračních dezinformací.

1. Při odběrech z nosohltanu je do mozku implantován čip

2. Na odběrové tyčince jsou kovové hroty (viditelné při 800 násobném zvětšení), které se zaseknou pod mozkovnou a slouží jako zesilovač záření 5G.

3. Plošným očkováním budou všichni očipováni

4. Po odběru z očí a z nosu vytéká mozkomíšní mok

5. Vakcinace bude lidem měnit DNA

6. Ti, co nosí roušku, brzo onemocní / zemřou, protože dýchají vlastní výdechové CO2

7. Na odběrové tyčince je Covid záměrně vpašován do organismu, aby bylo možné legalizovat opatření, která slouží k upevnění moci globální politiky

8. Ministr Prymula slíbil, že nezavře lidem živnosti-

9. Paní prý vysmrkala lego panáčka a v něm byl čip . .

10. Výtěr z nosu prý poruší hematoencefalickou bariéru, díky čemuž se vytvoří vstup pro infekce do mozku. Chtějí nás vlastně těmi stěry zabít."

11. Při testu se odebírá naše DNA

12. Já jsem tem "COVID" měl už na podzim v loni. Svině nás postříkali chemtrails a 4 členové rodiny i se mnou onemocněli. A teprve za tři měsíce se rozpoutala panika."

Tak by se dalo pokračovat ještě dlouho. Fantasie přispěvatelů na sociálních sítích je zjevně bezmezná. Jenomže se tu velmi nabízí otázka, která zní pěkně po latinsku Qui prodest: Komu to slouží? Nemůže to být třeba tak, že jisté kruhy, jimž to hraje do politických karet, de facto provokují tyto nesmysly, svými kroky přesvědčují veřejnost o své neschopnosti čelit problému, a tím ji víc a víc strkají do spárů podobných teorií, které pak samy označí za patologické a vygumují z veřejného diskursu?

Není to náhodou manipulace na druhou? Odpověz si každý sám.

