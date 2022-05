Kobza (SPD): Prezident Zelenskyj otevřel vězení, vypustil ven trestance

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Dovolte mi, abych i já řekl několik slov k vládnímu návrhu zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, kterému zkráceně říkáme lex Ukrajina. Je možné, že něco z toho, co budu říkat, už bylo řečeno, ale opakování matka moudrosti.

V první řadě je třeba zdůraznit to, že změny, které tento návrh vnáší do procesu administrativy a některých pravidel organizace a řízení uprchlické vlny z Ukrajiny, přichází velmi pozdě, skoro čtyři měsíce po vypuknutí této krize. A jde v podstatě ve všech případech o změny a návrhy, které jsme v hnutí SPD přednášeli ve veřejných diskusích i zde ve Sněmovně právě již od konce února letošního roku, kdy tato krize začala.

Jednalo se zejména o nastavení jasných pravidel důkladné registrace a lustrace příchozích uprchlíků a nastavení takových podmínek a pravidel sociální a finanční pomoci uprchlíkům, která zamezí jejich zneužívání na úkor českých daňových poplatníků, kteří ji sami financují, a zároveň se v důsledku raketově rostoucí inflace a základních životních nákladů dostávají do těžkých existenčních problémů.

Já bych tady připomněl fakt, že prezident Zelenskyj otevřel vězení, vypustil ven trestance a vyzbrojil je s tím, aby šli bojovat proti ruské armádě, bez toho, že by předal seznamy jmen našim bezpečnostním orgánům, abychom měli aspoň nějakou kontrolu, jestli tito lidé, kteří mnozí spáchali těžké zločiny, jestli náhodou nejsou v té uprchlické vlně, která se valí do Evropy, nebo valila do Evropy. Vláda tyto naše návrhy podepřené zkušenostmi a jasnou argumentací v podstatě ignorovala a v původní uprchlické legislativě je nikterak nezohledňovala a naše obavy se bohužel naplnily. Chybná vládní politika vedla k negativním důsledkům, ke zneužívání sociální pomoci, ke vzniku fenoménu tzv. dávkové turistiky a k tomu, že se skutečnými válečnými uprchlíky se vezou i vyložení ekonomičtí migranti, kteří tuto pomoc pouze využívají a zneužívají.

Vrcholem pomyslného ledovce je to, že vláda jednak vůbec neví, kolik válečných uprchlíků se zde fakticky nachází, jelikož odhady a údaje se liší o vysoké desítky tisíc, což má naprosto katastrofální vliv na jakékoliv plánování ubytovacích kapacit, míst ve školách, ve školkách, na kapacity zdravotního systému a hlavně to znamená vyhazování obrovských prostředků ze státního rozpočtu bez reálného podkladu a důvodů.

Liknavý postup vlády vedl k tomu, že náš sociální systém zneužívají osoby, které, což už opakovaně musela přiznat i sama vláda, nemají na statut válečných uprchlíků a na statut dočasné ochrany vůbec nárok. Jde především o zakarpatské Romy s maďarskými pasy, se kterými si vláda neví rady, kraje si je přehazují jako horký brambor a opět to stojí nemalé veřejné peníze.

A teď se dostáváme k novele lex Ukrajina, respektive k tomu, že v konání vlády v tomto směru panují velké vnitřní rozpory, že se fakticky ani vlastními zákony a záměry sama neřídí. V důvodové zprávě k tomuto zákonu totiž vláda uvádí: Po opadnutí prvotní vlny zaznamenává Ministerstvo vnitra a Policie České republiky řadu důvodů, kdy není nutné dočasnou ochranu udělovat, případně pominou důvody, aby u konkrétní osoby dále trvala. Je třeba vycházet z premisy, že dočasná ochrana je subsidiární formou ochrany, tedy aplikuje se pouze v případě, že není za ochranu odpovědný jiný stát. Jedná se zejména o situace, kdy je zjištěno, že osoba je zároveň občanem jiného členského státu Evropské unie. A v čem je onen rozpor? V tom, že vláda uznává, že statut dočasné ochrany byl mnoha imigrantům udělen neoprávněně, že ho touto novelou správně navrhuje napříště neudělovat, respektive zrušit, jestliže jde o osoby, které mají kromě ukrajinského občanství i občanství jiného státu Evropské unie. Zároveň však vláda a Ministerstvo vnitra nedělají naprosto nic proto, aby zde tyto osoby již na náklady státu dále nepobývaly. Naopak, mnohdy proti vůli občanů a místních samospráv tyto migranty bez nároku na dočasnou ochranu a sociální pomoc umisťují do různých lokalit v České republice s vidinou toho, že zde budou pobývat velmi dlouho.

Jako poslanec zvolený za Prahu a také jako dlouholetý obyvatel městské části Prahy 10-Malešice mě samozřejmě velmi zajímají hlavně ty příklady, které se dotýkají mého regionu a občanů, které zde zastupuji, a v podstatě se jedná o mé sousedy. Proto jsem ve věci zřizování ubytovacích zařízení pro migranty bez nároku na dočasnou ochranu, tedy hlavně pro ukrajinsko-maďarské Romy, už i písemně interpeloval ministra vnitra Rakušana z hnutí STAN. Jde zde jednak o stanové městečko pro 150 migrantů, které se už staví na pozemku České pošty v Malešicích, a to nejenom bez vědomí místních občanů, ale dokonce bez vědomí a souhlasu místní radnice, pouze z rozhodnutí ministra Rakušana a pirátského primátora Hřiba. Mimochodem dle vyjádření starostky Prahy 10 Chmelové jsou s tím spojeny i další problémy s kácením dřevin bez potřebného povolení. Ale to jen na dokreslení toho, jak důležité jsou pro celostátní i pražskou vládu příslušné právní normy a legální postupy. Musím za sebe konstatovat, že pražský primátor se spíš chová jako feudální pán než jako zvolený zástupce občanů.

Ministra Rakušana se ve své interpelaci tážu mimo jiné na to, proč toto rozhodnutí nekonzultoval s občany Prahy 10, kterých se to a jeho negativní dopady budou nejvíce týkat. To samé platí i pro primátora Hřiba. Ale také na to, jaké budou celkové náklady na vybudování a provoz tohoto zařízení, které proti své vůli financují čeští daňoví poplatníci. A také by mě moc zajímalo, jak hodlá v tomto táboře zajistit bezpečnost, hygienu, veřejný pořádek a především, protože se jedná o 150 lidí, sanitaci této oblasti a kolik to bude stát.

Hlavní otázkou je ovšem to, proč Ministerstvo vnitra a vedení Prahy vůbec zřizují a z veřejných peněz financují ubytovací zařízení pro osoby, které nejsou válečnými uprchlíky a které nemají žádný právní, ani jiný nárok na pobyt v České republice financovaný českými občany, respektive nemají nárok na dočasnou ochranu v České republice, což vláda explicitně přiznává a tímto návrhem zákona to i potvrzuje. Ministr vnitra a primátor Hřib dále rozhodli o umístění dalších 120 ukrajinských Romů do domů ve Vrchlického ulici v městské části Praha 5 a opět bez konzultace s místní radnicí a místními občany, přičemž celé vedení a Zastupitelstvo městské části Praha 5, pokud já vím, tak s tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasí a uvádějí pro to relevantní důvody. Mimo jiné i to, že tato lokalita je kriticky zatížena uživateli návykových látek z blízkého nízkoprahového zařízení pro drogově závislé, a přísun dalších osob, když to řeknu diplomaticky, nepřivyklých naší kvalitě života v této části Prahy a jde také o bezpečí domácích občanů, kteří to celé financují. Mimochodem i v lokalitě Malešic, kde se staví ono zmíněné stanové městečko, se rovněž v blízkosti nachází ubytovací zařízení pro bezdomovce.

Co tím chci říct? Že se vláda ve věci uprchlické vlny chová alibisticky a pokrytecky a obchází i své vlastní normy, ale především obchází občany. Není tedy až tak podstatné bohužel, co bude v příslušném zákoně napsáno, ale jestli to bude v praxi platit, zda to bude dodržováno a vymáháno. Dle skutků a dosavadní činnosti této vlády se lze důvodně domnívat, že nikoliv, že půjde jen o další Potěmkinovu vesnici, habaďůru na české daňové poplatníky a to, aby se pomyslný vlk nažral a koza zůstala celá.

Dál tady mám písemnou interpelaci, kterou jsem zaslal panu ministru Rakušanovi, kterou nebudu číst, abych zde nezdržoval. Ale chci říct, že pro nás jako pro obyvatele Prahy, pro obyvatele Prahy 10, zejména Malešic, je tato otázka velmi, velmi, důležitá. Já doufám, že to, jakým způsobem přistupuje vedení Prahy ke svým vlastním voličům, ke svým vlastním občanům, si v nadcházejících volbách občané i voliči připomenou. Pane předsedající, děkuji za slovo a vám za pozornost.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kobza (SPD): Kolik krizí způsobíš, tolikrát jsi progresivistou Proč Turci tolik nechtějí Švédsko a Finsko v NATO? Regionální kontext od poslance Kobzy, bývalého diplomata Kobza (SPD): Jaký plán má vláda, aby ochránila českou střední třídu? Kobza (SPD): Říkejme o osvobození pravdu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.