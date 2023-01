Kobza (SPD): Škodlivá Fialova vláda musí skončit

reklama

A od té doby se opakovaně, na jejích konkrétních krocích a činech, nebo někdy naopak na její nečinnosti tam, kde by konat měla, ukazuje, že jde o postoj, který se opírá o řadu racionálních argumentů.

Podlézavost Evropské unii

Vezměme si například její tzv. evropskou politiku, tedy vztah vlády k Evropské unii a její konkrétní činnost a hlasování v unijních orgánech. České předsednictví v Radě Evropské unie, které vláda vydává za světoborný triumf, bylo jen velmi drahou řadou neúspěchů a blamáží s jedním velkým fiaskem na závěr. Českou republiku a české občany jednoznačně fakticky poškodilo, a to hlavně dlouhodobě, ne-li navždy.

Už jenom skutečnost, že nejvíce naší vládu za výsledky jejího předsednictví chválil místopředseda Evropské komise a politický i duchovní otec Green Dealu a celé klimaticko-zelené unijní ideologie Frans Timmermans, je velmi vypovídající. A v překladu znamená - ano, česká vláda splnila, co jsme po ní chtěli - a ještě o něco více.

Šílenství s emisními povolenkami

V prosinci loňského roku Evropská unie za podpory české vlády a pod vedením českého předsednictví rozšířila systém obchodování (či spíše spekulací) s emisními povolenkami, a to počínaje rokem 2027, i na oblasti vytápění budov (včetně rodinných domků a bytů) a silniční a námořní dopravy. Tedy i na občany a jejich domácnosti. Od roku 2028 mají být do systému obchodování s povolenkami nově zahrnuty také spalovny komunálního odpadu.

Toto rozhodnutí je dlouhodobě likvidační pro český průmysl a povede k dalšímu výraznému růstu cen energií, pohonných hmot a návazně i ostatního zboží a služeb. Jde totiž o poměrně drsné zpřísnění a rozšíření fungování pseudotrhu s emisními povolenkami, což je ústřední bod tzv. Zelené dohody pro Evropu (tzv. Green Dealu) Podnikatelé a firmy budou napříště muset také mnohem více a častěji platit za emise oxidu uhličitého. Bezplatné certifikáty pro firmy se totiž mají do roku 2034 postupně úplně zrušit. Toto jsme odkývali, resp.do značné míry iniciovali a prosadili. Opravdu se nemá čím chlubit…

Když to shrneme, české domácnosti budou od roku 2027, mimo jiné, platit výrazně více peněz za benzin, za naftu i za topení plynem nebo uhlím. Přitom už teď jsou ceny těchto komodit astronomické a prakticky\ na hranici možností průměrně vydělávajících pracujících občanů – o těch ostatních nemluvě.

Podvod na voliče

Česká vláda nejenže soubor těchto opatření nevetovala, ale dokonce pro něj opakovaně hlasovala, aktivně jej prosazovala a tlačila na jeho co nejrychlejší aplikaci do unijního práva. A ještě se tím veřejně chlubí. Přestože před posledními volbami tvrdila a slibovala občanům pravý opak. „Budeme tlačit na Evropskou komisi, aby uvolnila emisní povolenky, což zlevní energie“, prohlašoval v září roku 2021, tedy těsně před volbami. současný premiér Petr Fiala. Ukazuje se, že šlo o bohapusté lhaní voličům, celé veřejnosti.

Už jen to je jasný důvod pro to této vládě nedůvěřovat, a to prakticky v ničem. Protože Fialova vláda, konkrétně úřadující ministr životního prostředí Jurečka z KDU-ČSL, loni v prosinci ohledně budoucí podoby systému emisních povolenek a jeho dopadu na ekonomiku a životy lidí v orgánech Evropské unie pomohla odhlasovat a prosadit pravý opak toho, než co před volbami lidem slíbila. Jde o naprosto ukázkový příklad toho, co v praxi znamená termín „podvod na voliče“.

Ničení průmyslu, dražší energie i teplo

A to pořád ještě není všechno - kromě rozšíření systému emisních povolenek se zároveň zrychlí tempo, jakým budou muset firmy z různých odvětví hospodářství snižovat emise oxidu uhličitého, což je onen hlavní kánon zmíněného nového zeleného unijního náboženství pod Timmermansovou taktovkou. Navíc už v roce 2024 má být, z tohoto již tak deformovaného trhu, staženo dalších 90 milionů kusů emisních povolenek – a v roce 2026 pak dalších 27 milionů kusů. Což opět vyžene jejich cenu razantně nahoru – a tím i ceny hlavně energetických komodit. Což je krev celého systému národní ekonomiky.

Schválené opatření bude mít negativní vliv rovněž na ceny tepla (dálkového vytápění), jak ostatně potvrzuje i ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek: „Vzhledem k výraznému přitvrzení klimatických cílů očekáváme růst ceny povolenky, což se bude promítat do cen tepla“, uvedl k tomu.

Po celou dobu jeho fungování bylo vládní předsednictví Rady Evropské unie pasivní - a namísto snahy o hájení našich národních zájmů, což ekonomicky v prvé řadě znamená hájení zájmů našeho průmyslu, v podstatě jen naplňovalo cizí příkazy. A rozšíření systému emisních povolenek, a umělé, naprosto zbytečné a nikoli nutné, zdražení dalších komodit zásadních pro každodenní život občanů bylo v tomto smyslu jen pomyslným posledním hřebíčkem do rakve.

Je absurdní, a doslova až šílené, že česká vláda na něco takového kývla, resp. že to ještě navíc doslova „hujerovsky“ sama prosazovala, uprostřed největší novodobé (byť do značné míry uměle vyvolané) energetické krize, kdy se ze řetězu utržené ceny energetických komodit musí stropovat vládními regulacemi - a rozdíly nesmyslně z veřejných peněz kompenzovat jejich producentům a spekulantům s nimi.

Doprovodným efektem tohoto nejnovějšího unijního nesmyslného a škodlivého rozhodnutí aplikovaného pod taktovkou Fialovy vlády je vytvoření tzv. Sociálního klimatického fondu, který má chudším občanům v budoucnu kompenzovat vysoké ceny energií, tepla či pohonných hmot – pro začátek se z něj má přerozdělovat 87 miliard euro v letech 2026–??2032. Tedy, opět přeloženo do normální češtiny: naprosto uměle vyšroubujeme ceny a někomu část z nich, z peněz všech, zadotujeme. Kam se hrabe RVHP a komunistické pětiletky.

Toho špatného bylo více…

Případ emisních povolenek přitom není zdaleka jediným fatálním selháním českého unijního předsednictví. Již před několika měsíci, na přelomu léta a podzimu loňského roku, česká vláda - a její zástupci na unijní úrovni - aktivně podpořila ukončení prodeje aut se spalovacími motory na území členských států Evropské unie od roku 2035.

V zemích Evropské unie, včetně České republiky, tak bude prakticky nemožné si po tomto roce pořídit standardní nový automobil na benzín či naftu. Toto opatření bude opět likvidační, a to nejen pro široké vrstvy našich občanů a podnikatelů, jelikož jim razantně stoupnou ceny automobilů a náklady na jejich provoz, ale hlavně pro náš automobilový průmysl, který je páteří české ekonomiky a exportu.

A pro všechny na něj navázané dodavatelské firmy, pro jejich zaměstnance, kteří přijdou o práci a o peníze, pro provozovatele obchodů a služeb, kterým v důsledku toho klesne obrat a příjmy atd. O rapidním propadu příjmů už tak, zase hlavně Fialovou vládou, zdecimovaného státního rozpočtu, ani nemluvě.

Ale jsou tu i další excesy české vlády během jejího unijního předsednictví. Namátkou například podpora unijních sankcí proti „neposlušnému“ Maďarsku, souhlas s českými zárukami za další navyšování biliónového unijního zadlužení (přičemž další miliardové půjčky si od Evropské komise v posledních týdnech bere tato vláda sama, či mlčení (znamenající souhlas) k návrhům vloni skončené Konference o budoucnosti Evropy na úplné zrušení jednomyslného hlasování a práva veta členských států v orgánech Evropské unie či k návrhu Evropské komise a Evropského parlamentu na změnu systému voleb europoslanců přinášející významné omezení váhy hlasu menších členských států a jejich občanů – to všechno jsou závažná selhání naší současné vlády.

„Po ovoci poznáte je“ – zní pravda prověřená dějinami. Proto lze bez jakýchkoli pochybností konstatovat, že vláda Petra Fialy tím, co provedla během půl roku jejího předsednictví Radě Evropské unie, poškodila Česku republiku a její občany (a bohužel na velmi dlouhá léta) nejvíce ze všech českých vlád (minimálně) od listopadu roku 1989.

A je to samozřejmě i jeden z nejzásadnějších důvodů, proč tato vláda nemůže mít důvěru hnutí SPD – a také ji nemá.

Vláda bez důvěry

Tato vláda současně nemá důvěru značné části veřejnosti, dle průzkumu CVVM z loňského listopadu jí důvěřuje pouze 28 procent občanů.

Nezapomínejme ani na to, že kvůli propadu 20 procent hlasů v posledních volbách do Sněmovny zde existuje i řada mimoparlamentních politických subjektů, jakožto i spolků, iniciativa sdružení na ně navázaných. A jejich důvěrou – a důvěrou občanů, které reprezentují, tato vláda též nedisponuje. Jako příklad mohu konkrétně uvést výzvu iniciativy Zachraňme náš stát (ZDE), což je platforma reprezentující desítky takovýchto protivládních iniciativ. Cituji její „zakladatelskou“ výzvu:

„Vláda ničí naší zemi natolik, že jsme se spojili v odporu proti vládě a za záchranu České republiky. K tomu je nutno:

Odstoupení vlády a vyvolání předčasných voleb. Prozatímní úřednická vláda musí razantně odmítnout zničení posledních zbytků suverenity členských zemí Evropské unie pokusyo zavedení většinového hlasování a zrušení práva veta. Dále musí Česká republika okamžitě odstoupit od Green Dealu, odejít od systému emisních povolenek a útlumu energetických zdrojů. To jsou pravé příčiny dnešní energetické drahoty a nouze.

Příčiny současné krize:

a) rezignace vlády na samostatnou suverénní politiku v zájmu našich občanů a místo toho jen poslušné plnění vůle Bruselu, Berlína a Washingtonu,

b) destruktivní ideologie EU a její slepé přijímání,

c) zájmy ústředí NATO, které je dnes pouze nástrojem amerických zájmů,

d) realizace ideologie Green Deal způsobující současnou drahotu a inflaci,

e) řízení ekonomik a zdraví prostřednictvím farmaceutických gigantů a jejich nástroje – světové zdravotnické organizace WHO,

f) likvidace demokratického systému, př. Pandemický zákon, snahy opět zavádět nouzový stav a korespondenční volby,

g) podpora války na Ukrajině a rezignace na snahu zprostředkovat mírové řešení konfliktu.

Pro záchranu naší země je co nejdříve nutné:

a) zastavit vyzbrojování ukrajinské armády, podporovat mír a po skončení konfliktu provést návrat migrantů do jejich vlasti,

b) skoncovat se sankcemi, které poškozují nejvíce naši ekonomiku, přestat slepě následovat EU, NATO, GD, WHO a jiné a začít prosazovat zájmy České republiky,

c) nepřipustit lockdowny a hrubé zásahy do ekonomiky, normálního života společnosti a individuálních svobod,

d) zrušit státní financování politických neziskovek a jejich veřejné přiznání financování ze zahraničí a omezení jejich politické moci,

e) okamžitě přestat s útoky na svobodu slova, shromažďování a sdružování. Nelze dál trpět šikanování našich spoluobčanů jen kvůli odlišným názorům. Skoncovat s filtrováním informací, cenzurou a jednostrannou propagandou.“

Zachraňme náš stát!

A dovolím si ocitovat ještě i aktuální prohlášení této iniciativy k hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy: „Iniciativa Zachraňme náš stát (ZNS) rozhodně podporuje návrh na vyslovení nedůvěry Fialově vládě a vyzývá všechny zodpovědné poslance, aby návrh podpořili.

Je totiž jasné, že vláda v současném složení a na současném koaličním půdorysu není schopna a nejspíše ani ochotna zvládat aktuální projevy společenské a ekonomické krize, které dopadají na naše domácnosti i naše firmy a které tato vláda z velké části sama způsobila.

Tato vláda svým jednáním bezprecedentně zatahuje naší zemi do válečného konfliktu, a tedy činí něco zcela zásadního, k čemu ji v době posledních voleb volič rozhodně nedal mandát. Z těchto důvodů je hlasování o vyslovení nedůvěry vládě a vyvolání předčasných voleb zcela legitimní. O takovýchto krocích by měl volič rozhodnout v regulérních demokratických volbách.

Vláda není schopna zkrotit masivní schodek veřejných financí, drahotu, energetickou krizi ani rekordní pokles reálných mezd. Tato vláda nehájí zájmy obyvatel naší republiky, ale spíše zájmy mezinárodních sil. Jde na ruku mocným tohoto světa tím, jak slepě a nekriticky přejímá projevy zničujícího klimatického šílenství, ale i v oblasti bezpečnosti či potřeb našich exportérů.

Vláda pokračuje v destrukci rodiny ve snaze prosadit módní dekadentní progresivistické společenské cíle. Nechceme Great Reset, Green Deal ani nezodpovědnou podporu válce na Ukrajině. Jsme proti omezování svobody projevu, které se v ohromných rozměrech objevilo už při přestřelených vládních restrikcích kolem viru Covid 19, nechceme vazalskou energetickou politiku ani obětování našeho zahraničního obchodu zájmům globálních elit. Přestože poslanci jednají podle nařízení svých sekretariátů, musí si uvědomit, že odpovědnost je zcela a pouze na každém z nich.

Přestože si to mnozí lidé stále ještě neuvědomují, vláda zatahuje celou zemi do hluboké ekonomické propasti a dříve či později započnou na ulicích takové nepokoje, že vláda se konce svého volebního období nedočká. A zodpovědným poslancům, kteří zastaví vládu v další destrukci, a zkrátí tím tak utrpení obyvatel celé České republiky, to národ nezapomene. Myslete na budoucnost naší země, a nikoliv na stranickou poslušnost a krátkodobé osobní výhody, které brzy skončí.

Tato vláda selhala, tato vláda škodí, tato vláda zklamala české občany. Tato vláda musí odejít.“

A to je i názor můj a názor SPD.

