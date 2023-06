Kobza (SPD): Vládě zbývají ještě více než dva roky, aby svoje dílo zkázy dokončila

reklama

Tak si shrňme, čím se za necelé dva (!) roky činnosti zapíše tato vláda, plným právem označovaná za vládu národní katastrofy, do dějin ČR. Uvádím zde jen hlavní body, kdybych uvedl vše, bude to tak tlustý spis, že by nikdo neměl odvahu to číst:

1. podpisem istanbulské smlouvy

2. podpisem 10 let nevypověditelné zvací smlouvy, kterou dala území ČR v plen Američanům k vojenskému použití

3. ratifikací zeleného neštěstí (Green deal) a dalších podobných ekologistických klonů

4. podpisem Migračního paktu, kterým otevřela ČR přesunu migrantů, které v současných hostitelských zemích nechtějí (kriminální živly)

5. cenzurou a politickými procesy za vyjádření, pod záminkou boje proti dezinformacím

6. astronomickým zadlužením státu

7. postupným ožebračením lidí ať již snižováním příjmů nebo nekontrolovanou vysokou inflací

8. postupným zatahováním ČR do konfliktu na Ukrajině.

9. nedostatkem léků

10. rozprodejem české pošty a její náhradou za ukrajinskou poštu, propagovanou v ČT

Vládě zbývají ještě více než dva roky, aby svoje dílo zkázy dokončila. V takové hospodářské a společenské situaci nebyla naše vlast ani po 2. sv. válce.

Nicméně uvidíte, jak před volbami vláda najednou přidá důchodcům 500 kč, a kolik z nich ji půjde znovu volit.

Umíte si představit, kolik práce dá, tento Augiášův chlív v ekonomice, osazení ministerstev a především v duších lidí po nich uklidit?

Mgr. Jiří Kobza SPD



