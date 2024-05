Kocmanová (Piráti): 50 % menstruujících uvedlo, že byly v situaci, kdy si vložky nemohly dovolit

reklama

Mám takovej sen. Že žádná z nás nezažije paniku z toho, že dostala menstruaci ve škole nebo v práci, a nemá u sebe vložku ani tampon. Nebo ten diskomfort, kdy si musí do kalhotek strčit toaletní papír, protože prostě na menstruační potřebu nejsou peníze. Nepříjemný situace spojený s menstruací zažila asi každá žena a holka. Někdy se tomu nedá úplně vyhnout, ale měli bychom se snažit o to, abychom ženám tyto situace co nejvíc usnadnili. Menstruace totiž není volba. Je to tělesný proces, který si žádná z nás dobrovolně nevybírá ani neplánuje. A proto by menstruační potřeby neměly být luxus. Kdy jindy si tohle připomínat než na Mezinárodní den menstruace.

Proč máme na záchodech všichni toaletní papír zdarma, ale vložky, tampony, kalíšky nebo menstruační kalhotky si musí ženy pořizovat samy? Přijde mi logické, že by to tak být nemělo. Zatím chybí česká data, ale například v Británii až 50 % menstruujících uvedlo, že byli v situaci, kdy si tyhle potřeby nemohli dovolit. A není důvod si myslet, že u nás to bude výrazně lepší. Zvlášť v rodinách, kde mají hluboko do kapsy a třeba hned několik dcer. Pro mnoho žen to taky může být důvod, proč vynechat den ve škole nebo v práci.

Loni jsme s Piráty bojovali za snížení DPH na tyto produkty. Bohužel většina vlády byla proti. Snížení DPH je sice jen symbolický krok, ale jelikož je u nás jedno z nejvyšších v EU, byl by to dobrý signál. Dává mi ale smysl napnout síly především k hledání financí na dodání potřeb do škol a dalších institucí zdarma. V Česku, kde je menstruace pro spoustu lidí totální tabu, to není jednoduché vyjednávání. Přesto tohle téma s Piráty jen tak nepustíme.

