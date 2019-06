Kolářík (Piráti): Premiér nedokázal objasnit, proč materiál o zpoplatnění silnic ještě nebyl projednán

Premiér Andrej Babiš nemá ve zvyku chodit do Sněmovny v době interpelací, kdy musí odpovídat na dotazy poslanců. Tímto způsobem se už několikrát vyhnul kritice za postoj vlády ke zpoplatnění silnice I/20, která vede Plzeňským a Jihočeským krajem.

Piráti již dlouhodobě upozorňují na to, že se kvůli zpoplatnění přesune doprava na silnici I/22, v jejíž těsné blízkosti žije čtyřicet tisíc občanů.

„Premiérovi jsem předal podepsané prohlášení zástupců jihočeských a plzeňských obcí, které jednoznačně odmítá plánované změny,” uvádí pirátský poslanec Lukáš Kolářík a dále říká: „Dále jsem se ptal, na základě čeho se Ministerstvo dopravy rozhodlo zpoplatnit právě silnici první třídy I/20. Odpověď jsem ale nedostal.”

Andrej Babiš nadále vysvětloval, že zpoplatnění 900 kilometrů silnic byla kompromisní varianta vyjednaná při soutěžení nového tendru na mýto. O způsobu výběru konkrétních tras však nepadlo ani slovo. Stejně tak nedokázal objasnit, proč byl materiál o zpoplatnění již dvakrát zařazen na program jednání vlády, ale neprojednán.

„Situaci budeme nadále řešit s ministrem dopravy. Navrhujeme, ať se pro kamionovou dopravu zpoplatní buďto obě silnice, nebo žádná. Měli by o tom rozhodnout zástupci obou krajů na základě memoranda uzavřeného s vládou. Jedná se o problém s tak závažnými důsledky,že by na to měl premiér dohlédnout osobně,” uzavírá Kolářík.

Celou interpelaci si můžete přehrát ZDE

