Koleta (ANO): Více než slova za nás hovoří výsledky a jsme za ně připraveni bojovat

Hnutí ANO v Královéhradeckém kraji odstartovalo ostrou část volební kampaně. Rozpočet je 400 tisíc korun a jádro kampaně bude v osobním kontaktu s voliči. „Pro kraj máme přesný plán. Například můžeme garantovat, že do 5 let v kraji zprovozníme 31 kilometrů nových obchvatů a skoro 80 kilometrů nových dálnic,“ říká jednička kandidátky ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V centru pozornosti stojí dálnice D11 a D35. Termín dokončení D11 na hranice s Polskem se urychlil na rok 2025, po dálnici z Jičína do Hradce se lidé svezou do roku 2026. „Vedle toho víme, že do pěti let budou hotové obchvaty v Doudlebách, Rychnově nad Kněžnou, Solnici, Náchodě, Jaroměři a v Nové Pace. V té době už bude také rozestavěno přes 13 kilometrů obchvatů v Častolovicích, u Staré Paky a v Úlibicích. Samozřejmě budeme i nadále tlačit na akceleraci staveb,“ vyjmenovává obchvaty trojka kandidátky Petr Sadovský. Mimo silniční stavby trvá snaha hnutí ANO zrychlit železniční spojení mezi Náchodem a Hradcem Králové do 20 minut a také zrychlení dopravy mezi krajským městem a Prahou maximálně na hodinu jízdy. Občanům Hradce Králové může hnutí ANO garantovat přestavbu křižovatky Mileta v Hradci Králové nejpozději do roku 2023.

V oblasti zdravotnictví se bude hnutí ANO soustředit na vybudování urgentních příjmů v krajských nemocnicích. Na dobré cestě jsou projekty v Jičíně, ve Dvoře Králové nad Labem i v Trutnově. Samostatnou kapitolou je pak investice do modernizace nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. „Dnes můžeme potvrdit, že vše jde podle plánu. Dotační titul jde 20. září ke schválení na vládu a 1.10. by se měl tzv. vypsat. Nemocnice následně musí podat žádost s projektem. V praxi by to vypadalo tak, že příští rok by čerpala částku 80 milionů, 120 milionů v roce 2023 a 100 milionů korun v roce 2024“ říká dvojka kandidáty, zdravotnický expert a bývalý ředitel krajské záchranky a současný poslanec Jiří Mašek.

Vedle dopravy a zdravotnictví chce hnutí ANO podporovat tvorbu dotačních projektů. V nadcházejícím období má Česko k dispozici z EU rekordních 978 miliard korun. „Ze své pozice ministryně samozřejmě nemohu nikomu lidově řečeno nadržovat. Mohu ale pomáhat obcím a městům, aby byly připravené. S radostí můžu oznámit novinku, že na revitalizaci pevnostního komplexu v Josefově byla rezervována možná dotace ve výši cca 600 milionů korun. Je to součást Národního plánu obnovy. V balíku ve výši 1,3 miliardy korun je i pevnost Terezín. Podmínkou je připravenost projektů v roce 2023, dokončení v roce 2025 a třeba také zvýšení energetické účinnosti budov. Město Jaroměř teď musí zapracovat na projektu a splnit podmínky. Zatím se uvažuje především o tzv. Horní pevnosti, ve které by například mohl být archiv. Státní správa se musí masivně digitalizovat, ty kilometry papíru nám ale zůstanou a musí být někde uskladněné. Chceme proto oslovit státní instituce, zda by prostory v Josefově nechtěly využít tímto způsobem. Jedna z velmi úspěšných obnov území podobného typu proběhla nedávno v italské vojenské pevnosti z 19. století Forte Marghera na předměstí Benátek, kde si můžeme určitě vzít inspiraci,“ říká ministryně Klára Dostálová.

Kandidátku hnutí ANO postavilo na pracantech a prověřených tvářích. Jsou na ni tak mimo poslanců také starostové a podnikatelé, za kterými je už vidět kus práce. „V roce 2017 jsme zvítězili s mimořádným výsledkem. V letošních volbách budeme za úspěch považovat jakékoliv vítězství. Chtěl bych požádat všechny voliče, kteří volí nebo uvažují o volbě hnutí ANO, aby k volbám přišli a dali nám svůj hlas. Více než slova za nás hovoří výsledky a jsme za ně připraveni bojovat,“ uzavírá krajský předseda hnutí ANO a starosta Hronova Petr Koleta.

